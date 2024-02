Γιούλια Ναβάλναγια στο Ευρωκοινοβούλιο: Κακομεταχειρίστηκαν τη σορό του Ναβάλνι – Αιμοσταγές τέρας ο Πούτιν

Πύρινος λόγος κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν από τη χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, αυτή τη φορά μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Κατά την ομιλία της από το βήμα της ευρωβουλής, η Γιούλια Ναβάλναγια κατήγγειλε πως «κακομεταχειρίστηκαν την σορό του συζύγου της Αλεξέι Ναβάλνι» και πως ο Πούτιν είναι «ένα αιμοσταγές τέρας».

«Δεν έχετε να κάνετε με πολιτικό, αλλά με αιμοσταγές τέρας» είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ξέρω», είπε, αν οι άνθρωποι που θα πάνε στην κηδεία του Αλεξέι Ναβάλνι την Παρασκευή «θα μπορέσουν να τον αποχαιρετήσουν εν ειρήνη ή θα συλληφθούν από την αστυνομία».

Στη συνέχεια η Γιούλια Ναβάλναγια, γυναίκα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε μέσα σε ρωσική φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024, τόνισε ότι «ο Πούτιν είναι ικανός για όλα, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς μαζί του».

«Αν θέλετε να νικήσετε τον Πούτιν, πρέπει να επινοήσετε κάτι καινούργιο, κάποια νέα ιδέα, δεν μπορείτε να τον ρίξετε από την εξουσία με απλά ψηφίσματα και μερικές κυρώσεις».

Ο Πούτιν δεν μπορεί να πληγεί με κυρώσεις ή ψηφίσματα, με ηθική και κανόνες, διεμήνυσε.

«Αν θέλετε πραγματικά να νικήσετε τον Πούτιν, πρέπει να γίνετε καινοτόμοι, να σταματήσετε να είστε βαρετοί».

Η χήρα του Ναβάλνι δήλωσε ακόμα ότι ο Πούτιν πρέπει να λογοδοτήσει για όσα έχει κάνει στη Ρωσία, την Ουκρανία και τον σύζυγό της.

Όπως επισήμανε, «πρέπει να ερευνηθούν οι δικηγόροι και οι χρηματοδότες που βοηθούν τον Πούτιν και τους συμμάχους του να κρύψουν χρήματα. Ο Πούτιν πρέπει να απαντήσει σε ό,τι έχει κάνει με τη Ρωσία, την Ουκρανία και τον Ναβάλνι».

Η κηδεία και η αποχαιρετιστήρια τελετή για τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή, 1η Μαρτίου στη Μόσχα.

Η κηδεία θα γίνει στο νεκροταφείο Μπορισόφσκογε έπειτα από αποχαιρετιστήρια τελετή σε εκκλησία στην περιοχή Μαρίινο.

