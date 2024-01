Ελεύθερος μέσα σε λίγους μήνες θα είναι ο άνθρωπος «τέρας» που επί 24 χρόνια βίαζε και κρατούσε φυλακισμένη την κόρη του, ο Γιόζεφ Φριτζλ, ενώ ο κρατούμενος εθεάθη σε βαν της αστυνομίας της Αυστρίας το πρωί της Πέμπτης (25.1.2024).

Ο Γιόζεφ Φριτζλ, που σήμερα είναι 88 ετών, μεταφέρθηκε από τη φυλακή της Αυστρίας για ψυχικά ασθενής υψηλής ασφαλείας, που βρισκόταν κρατούμενος εδώ και 15 χρόνια, και μεταφέρθηκε σε μια κοινή φυλακή, ενώ τον Μάρτιο αναμένεται να αποφυλακιστεί.

Ο Φριτζλ έχει καταδικαστεί, καθώς για 24 ολόκληρα χρόνια κρατούσε σε ένα κρυφό κελάρι την κόρη του, την οποία βίαζε καθημερινά. Μάλιστα, από την καθημερινή σεξουαλική κακοποίηση γεννήθηκαν 7 παιδιά. Ο Φριτζλ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2009 για αιμομιξία, βιασμό, εξαναγκασμό, φυλάκιση και υποδούλωση της κόρης του, Ελίζαμπεθ, στο κελάρι του σπιτιού τους στο Αμστέτεν, καθώς και για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο ενός παιδιού από τα επτά που απέκτησε μαζί της.

Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, ο Γιόζεφ Φριτζλ συνέχιζε να ζει στο σπίτι με τη γυναίκα του, την Ρόζμαρι, για την οποία οι δικαστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν γνώριζε τίποτα και είχε πεισθεί πως η κόρη της είχε φύγει από το σπίτι για να ενταχθεί σε μια αίρεση.

Ωστόσο, η τελευταία ψυχιατρική έκθεση κατέληξε πως ο Φριτζλ δεν αποτελεί πλέον απειλή, καθώς πάσχει από γεροντική άνοια.

Η δικηγόρος του δήλωσε αμέσως μετά την απόφαση: «Τα καταφέραμε. Ήταν μια μακρά διαδικασία. Επανέλαβε ότι μετανιώνει για όσα έκανε».

Josef Fritzl is seen out of prison for the first time in 15 years as the Austrian incest monster – who has changed his name – makes parole bid https://t.co/7yLVeyg4q2 pic.twitter.com/DOCSIijUOv