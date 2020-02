GirlDad: Συγκίνηση! Μπαμπάδες απ’ όλο τον κόσμο τιμούν τον Κόμπι Μπράιαντ

Μπαμπάδες απ’ όλον τον κόσμο τιμούν τον Κόμπι Μπράιντ, αναρτώντας στο hashtag #GirlDad φωτογραφίες τους με τις κόρες τους, θυμούμενοι τον 41χρονο θρύλο του NBA που προσφάτως σκοτώθηκε με τη 13χρονη κόρη του, Τζιάνα σε πτώση ελικοπτέρου στην Καλαμπάσας της Καλιφόρνιας.

«Από τεχνικής άποψης, είναι η θετή κόρη μου, αλλά είναι το κοριτσάκι μου. Όταν παντρεύτηκα τη μητέρα της, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, κι έπρεπε να σταματήσω για να βεβαιωθώ ότι ήταν εντάξει. Είπε “είμαι εντάξει, μπαμπά. Αυτά είναι δάκρυα ευτυχίας”» ήταν η λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε ο Jason Tranowicz.

«Η μεγαλύτερη κόρη μου διαγνώστηκε με καρκίνο αυτή την εβδομάδα. Πήρε τη διάγνωση και την ίδια μέρα άρχισε χημειοθεραπεία. Καλοδεχούμενες οι σκέψεις σας κι οι προσευχές σας. Το να είσαι πατέρας ενός κοριτσιού είναι η καλύτερη/δυσκολότερη δουλειά στον κόσμο. Θα την κάνουμε μαζί, βήμα βήμα» έγραψε ο Kyle Lang.

Όλα ξεκίνησαν με μια ιστορία συνάντησής της με τον Κόμπι Μπράιαντ που μοιράστηκε στο Sportscenter η κεντρική παρουσιάστρια Ελ Ντάνκαν του συνδρομητικού αθλητικού καναλιού ESPN. Η Ντάνκαν θυμήθηκε ότι συνάντησε την «Black Mamba» σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη πριν από δύο χρόνια. Ήταν οκτώ μηνών έγκυος και ο Κόμπι αμέσως τη ρώτησε αν είναι όλα καλά και κατά πόσον ήξερε το φύλο του παιδιού που θα έφερνε στον κόσμο. Του απάντησε ότι είναι κορίτσι και τότε ο Κόμπι της έκανε ένα «high five», λέγοντας ότι «τα κορίτσια είναι το καλύτερο». Ήταν η σειρά της να τον ρωτήσει πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να έχει περισσότερα κορίτσια στην οικογένειά του. «Αν μπορούσα, θα είχα πέντε κορίτσια παραπάνω» απάντησε ο Μπράιαν, που ήταν ήδη πατέρας τεσσάρων κοριτσιών. «I am a girl dad».

Η Ντάνκαν αναπολεί, επίσης, τα καλά λόγια με τα οποία μίλησε ο Κόμπι για την Τζιάνα, που ονειρευόταν να αφοσιωθεί στο μπάσκετ όπως και ο πατέρας της. «Είπε ότι αυτή η μεσαία είναι ένα τέρας» θυμήθηκε. «Είπε “Είναι ένα κτήνος. Είναι καλύτερη απ’ ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία της. Τό ‘χει”» πρόσθεσε η Ντάνκαν.

Το #GirlDad γίνεται viral, και η Ελ Ντάνκαν τουίταρε τη συγκίνησή της για το πόσο άγγιξε η ιστορία της τον κόσμο και ενθάρρυνε τους μπαμπάδες να μοιραστούν τις δικές τους ιστορίες: «Είμαι τόσο συγκινημένη από το κύμα στήριξης της ιστορίας μου για τον Κόμπι…. άρα σε όλους τους μπαμπάδες που εξακολουθούν να έχουν τα κοριτσάκια τους για να τ’ αγαπούν, “μπορείτε να κατακλύσετε το χρονολόγιό μου με φωτογραφίες σας μαζί με τα μικρά σας”».