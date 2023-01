Η ρωσική πρεσβεία στη Σουηδία κοινοποίησε χθες στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter έναν χάρτη της Ευρώπης που δείχνει την Ουκρανία με τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, σε πλήρη αντίθεση με τις αξιώσεις της Μόσχας για προσάρτηση ουκρανικών εδαφών.

Ο χάρτης που κοινοποιήθηκε από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Σουηδία – πριν από τουλάχιστον 20 ώρες και ακόμη δεν έχει «κατέβει» – δείχνει τιμές φυσικού αερίου ανά χώρα στην Ευρώπη, αλλά δεν απεικονίζει τις ουκρανικές περιοχές, όπως η Κριμαία και το Ντονμπάς, ως ρωσικό έδαφος.

Το 2014, η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία και τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την προσάρτηση στη Ρωσία τεσσάρων ουκρανικών επαρχιών — Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια— έπειτα από δημοψηφίσματα που αποδοκιμάστηκαν ως απάτη από τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Τότε, ο Πούτιν ανακοίνωσε «τέσσερις νέες επαρχίες της Ρωσίας».

Αν και ο Πούτιν ισχυρίζεται ότι αυτές οι επαρχίες αποτελούν μέρος της Ρωσίας, τα εδάφη δεν ελέγχονται πλήρως, ούτε κατέχονται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Το Κρεμλίνο έχει λάβει δραστικά μέτρα για τις πληροφορίες αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθιστώντας έγκλημα τη διάδοση «ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό — με ποινές κάθειρξης έως και 15 ετών. Δεν είναι σαφές εάν αυτός ο χάρτης παραβιάζει αυτόν τον νόμο.

Τουλάχιστον ο χάρτης της ρωσικής πρεσβείας στη Σουηδία έδωσε τροφή για ποικίλα σχόλια και άφθονο γέλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως στο Twitter.

«Τουλάχιστον η Ρωσική Πρεσβεία στη Σουηδία έζησε μια ευτυχισμένη ζωή, όσο κράτησε» γράφει ένας χρήστης.

At least the Russian Embassy in Sweden lived a happy life, as long as it lasted. pic.twitter.com/XHwUUZYp86 — Spyridon Kagkas (@spyridonkagkas) January 18, 2023

Πολλοί είναι αυτό που «προειδοποιούν» τον υπάλληλο της πρεσβείας που έκανε την γκάφα να αποφεύγει τις ολισθηρές σκάλες και τα ανοιχτά παράθυρα, παραπέμποντας ευθέως στους «μυστήριους» θανάτους πολλών Ρώσων ολιγαρχών ή και στελεχών της ηγετικής ομάδας της Μόσχας.

Bad mistake by an employee at the Russian Embassy in Sweden, publishing a map where both Crimea and Donbas belongs to Ukraine. Prayers for the one who must avoid slippery stairs and open windows coming days pic.twitter.com/dbEe2WnBNW — Hans Jönsson 🇺🇦🇸🇪 (@HansDiabethics) January 18, 2023

Anyone else think people from the russian embassy in Sweden should stay away from windows? 🤣



If you're confused, look at Ukraine's borders on their map. pic.twitter.com/BhVOlZfDNO — Vlad Legian (@im_legian) January 18, 2023

«Η Ρωσική πρεσβεία στη Σουηδία αναζητά για υπεύθυνο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», γράφει άλλος χρήστης.

The Russian embassy in Sweden is looking for a social media manager. 🤓 pic.twitter.com/EdVaV1YynA — Jürgen Schilke (@schilke) January 18, 2023

«Η Ρωσική πρεσβεία στη Σουηδία αναπάντεχα δημοσίευσε χάρτη της Ουκρανίας με τα σύνορα του 1991. Τα πάντα είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Όπως λένε, δεν μπορείς να κρυφτείς από την αλήθεια», σημειώνει χρήστης του Twitter.