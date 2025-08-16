Γκάφα το χειροκρότημα του Τραμπ στον Πούτιν: Ο Λευκός Οίκος «έκοψε» το στιγμιότυπο από τα βίντεο στο μοντάζ

Και ποιος δεν έμεινε με το στόμα ανοιχτό βλέποντας τον Αμερικανό πρόεδρο να χειροκροτεί ηγέτη άλλης χώρας σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου; Ακούγεται βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας αλλά η πραγματικότητα είναι πως όλα αυτά έγιναν κατά τη σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα, το βράδυ του Δεκαπενταύγουστου.

Όσοι παρακολουθούσαν live τα όσα γίνονταν στην στρατιωτική βάση της Αλάσκας, ανάμεσα στους 2 ηγέτες, είδαν τον Ντόναλντ Τραμπ να χαμογελά και να χειροκροτεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τη στιγμή που περπατούσε στο κόκκινο χαλί. Λίγο μετά οι 2 τους επιβιβάστηκαν στο «Κτήνος» και μεταφέρθηκαν στο κτίριο όπου πραγματοποιήθηκε η συνομιλία τους.

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ, όπως είναι λογικό, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Ο Λευκός Οίκος, θέλοντας να σώσει την κατάσταση, έκοψε στο μοντάζ το εν λόγω χειροκρότημα και περιορίστηκε στο χαμόγελο και την σφιχτή χειραψία των 2 ηγετών.

Δείτε το βίντεο του Λευκού Οίκου:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The White House (@whitehouse)

Σε κανένα από τα βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος στα social media δεν φαίνεται το χειροκρότημα που έβαλε «φωτιά». Αντιθέτως τα βίντεο ξεκινούν από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραπ κατεβάζει τα χέρια του.

Δείτε το γνήσιο απόσπασμα από την υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν από το 25.00:

Αν και ο Λευκός Οίκος έτρεξε να μαζέψει τα αμάζευτα, το Κρεμλίνο είπε να εκμεταλλευτεί την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πρώτη στιγμή δημοσίευσε τις φωτογραφίες στις ειδησεογραφικές υπηρεσίες ώστε να μείνει στην ιστορία πως ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκρότησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ακόμη και αν κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου.