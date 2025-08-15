Θερμή χειραψία Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα – Ο Αμερικανός πρόεδρος τον χειροκρότησε και έφυγαν με το ίδιο αυτοκίνητο

Ιστορικές στιγμές στην Αλάσκα καθώς περισσότερα από έξι χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκονται και πάλι πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο κόκκινο χαλί μετά την αποβίβασή τους από τα αεροπλάνα τους στη στρατιωτική βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος και μάλιστα χειροκρότησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς τον πλησίαζε στο κόκκινο χαλί.

Θερμή ήταν και η χειραψία ανάμεσα στους δυο άνδρες η οποία χαρακτηρίζεται ήδη ιστορική με τις καλές σχέσεις τους να αποτυπώνονται πλήρως στον φακό.

Χαρακτηριστικό των θερμών σχέσεων των δυο ανδρών είναι το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφυγαν από το αεροδρόμιο με το ίδιο αυτοκίνητο.

Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.