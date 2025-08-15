Κόσμος

Θερμή χειραψία Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα – Ο Αμερικανός πρόεδρος τον χειροκρότησε και έφυγαν με το ίδιο αυτοκίνητο

Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν

Ιστορικές στιγμές στην Αλάσκα καθώς περισσότερα από έξι χρόνια μετά την τελευταία τους συνάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκονται και πάλι πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε θερμά τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο κόκκινο χαλί μετά την αποβίβασή τους από τα αεροπλάνα τους στη στρατιωτική βάση Elmendorf-Richardson στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευδιάθετος και μάλιστα χειροκρότησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν καθώς τον πλησίαζε στο κόκκινο χαλί. 

Θερμή ήταν και η χειραψία ανάμεσα στους δυο άνδρες η οποία χαρακτηρίζεται ήδη ιστορική με τις καλές σχέσεις τους να αποτυπώνονται πλήρως στον φακό. 

U.S. President Donald Trump shakes hand with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025.
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν
U.S. President Donald Trump walks with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025.
Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν περπατάνε στο κόκκινο χαλί
U.S. President Donald Trump speaks with Russian President Vladimir Putin, as they meet to negotiate for an end to the war in Ukraine, at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, U.S., August 15, 2025.
REUTERS/Kevin Lamarque

Χαρακτηριστικό των θερμών σχέσεων των δυο ανδρών είναι το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έφυγαν από το αεροδρόμιο με το ίδιο αυτοκίνητο.

Αυτή η σύνοδος κορυφής αποτελεί την πρώτη προσωπική συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν από το 2019.

