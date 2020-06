Απρόσεκτος ήταν για άλλη μια φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκαλώντας για άλλη μια φορά αντιδράσεις.

Ο Τραμπ έκανε σήμερα retweet, προτού το διαγράψει, ένα βίντεο όπου καταγράφεται η λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ υποστηρικτών του και αντιπάλων τους κι όπου διακρίνεται ένας άνδρας να ουρλιάζει «λευκή δύναμη», σύνθημα που χρησιμοποιούν οι υπέρμαχοι της ανωτερότητας της λευκής φυλής.

Ένας χρήστης του Twitter κοινοποίησε το βίντεο, το οποίο φαίνεται πως έχει τραβηχτεί σε ένα ιδιωτικό χώρο για ενηλικιωμένους στη Φλόριντα, και καταγράφει την αψιμαχία μεταξύ υποστηρικτών και αντιπάλων του Αμερικανού προέδρου.

Στα πλάνα διακρίνεται, από τα πρώτα δευτερόλεπτα, ένας άνδρας που οδηγεί ένα όχημα γκολφ, το οποίο είναι διακοσμημένο με πλακάτ που γράφουν “Trump 2020” και “America First” και στον οποίο φωνάζουν διαδηλωτές αποκαλώντας τον «ρατσιστή».

«Λευκή δύναμη», τους απαντά εκείνος δύο φορές.

«Λευκή δύναμη, λευκή δύναμη. Το ακούσατε αυτό;», αντιδράει ένας από τους διαδηλωτές.

Seniors from The Villages in Florida protesting against each other: pic.twitter.com/Q3GRJCTjEW