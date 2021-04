Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Λίβυος πρωθυπουργός Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά επιβεβαίωσαν εκ νέου το βράδυ της Δευτέρας, 12.04.2021, τη δέσμευσή τους στο αμφιλεγόμενο σύμφωνο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο που υπέγραψαν το 2019, μετά τη συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα.

«Σήμερα, ανανεώσαμε την αποφασιστικότητά μας» για αυτό το σύμφωνο, δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Λίβυο πρωθυπουργό.

«Αναφορικά με τα σύμφωνα που υπογράφηκαν μεταξύ των χωρών μας, ιδίως το σύμφωνο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών, επιβεβαιώνουμε ότι αυτά βασίζονται σε έγκυρες βάσεις και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των δύο χωρών μας», δήλωσε ο Ντμπεϊμπά από την πλευρά του.

Ωστόσο, ο Λίβυος πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα πως στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν «μεσογειακό διάλογο», δηλαδή ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου, όπου τα κράτη μπορούν να συζητήσουν για τα κοινά τους συμφέροντα, σημειώνοντας πως είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει διάλογος, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν επίσης σειρά συμφωνιών που έχουν στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας, ιδίως της οικονομικής, μεταξύ των δύο χωρών.

«Θέλουμε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μας και τη συνεργασία μας (…) Θα υποστηρίξουμε την κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον ίδιο τρόπο που υποστηρίξαμε την προηγούμενη νόμιμη κυβέρνηση (της Τρίπολης)», υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τουρκικές εταιρείες θα διαδραματίσουν «σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Λιβύης», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Λιβύης, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί αύριο, Τρίτη, με Τούρκους επιχειρηματίες.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης ότι η χώρα του θα παράσχει 150.000 δόσεις εμβολίου κατά της Covid-19 στη Λιβύη, που έχει πληγεί έντονα από την πανδημία.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Τουρκία θα ανοίξει ξανά το προξενείο της στη Βεγγάζη, στην ανατολική Λιβύη, «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 14 Απριλίου, την Τουρκία θα επισκεφτεί ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε μια κομβική χρονική συγκυρία.

Και αυτό διότι ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στην σημερινή επίσκεψή του στη Βεγγάζη συναντήθηκε τόσο με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ακίλα Σαλέχ Ίσα αλλά και με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της χώρας Χουσεΐν Ατίγια Αμπντούλ Χαφέεζ Αλ Κατράνι, με στόχο να «πάρει» τις σαφείς τοποθετήσεις τους ενάντια στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ώστε να πετύχει την «απονομιμοποίηση» τους.

