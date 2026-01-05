Γκουστάβο Πέτρο: Σκληρή απάντηση του προέδρου της Κολομβίας μετά τις απειλές Τραμπ – «Σταμάτα να με συκοφαντείς»

Άμεση η αντίδραση του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο μετά το παραλήρημα περί διακίνησης ναρκωτικών που είχε -για ακόμη μία φορά- ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος του.

Πριν από λίγες ώρες, (04.01.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως θα μπορούσε να κάνει στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία (παρόμοια με της Βενεζουέλας) και χαρακτήρισε τον Γκουστάβο Πέτρο «άρρωστο», ενώ τον κατηγόρησε για διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ. Η νέα επίθεση του Αμερικανού προέδρου ξεκίνησε λίγο αφού δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο, λέγοντας στον Κολομβιανό ομόλογό του πως πρέπει «προσέχει τα δικά του οπίσθια».

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», ανέφερε συγκεκριμένα.

Με τη σειρά του ο Γκουστάβο Πέτρο απέρριψε τις κατηγορίες του Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως δεν έχει καμία απόδειξη και απαίτησε να σταματήσει να τον συκοφαντεί.

«Το όνομά μου (…) δεν εμφανίζεται στους δικαστικούς φακέλους για τη διακίνηση ναρκωτικών. Σταμάτα να με συκοφαντείς, κ. Τραμπ», δήλωσε μέσω X.

Hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde las responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump.



En cuanto al señor Rubio que desliga autoridades del presidente y dice que el… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 5, 2026

Ο σοσιαλδημοκράτης Κολομβιανός πρόεδρος επικρίνει έντονα την στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα που διέταξε η κυβέρνηση Τραμπ και κατηγόρησε τις ΗΠΑ πως έκαναν απαγωγή «χωρίς καμιά νομική βάση» του ομολόγου του της Βενεζουέλας Μαδούρο.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αιχμαλωτίστηκε από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Καράκας μετά από σειρά βομβαρδισμών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε τις απειλές του Αμερικανού προέδρου «απαράδεκτη ανάμιξη» στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας και απαίτησε «σεβασμό».

Αφότου άρχισε η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 οι δυο ηγέτες έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα φραστικά πυρά ο ένας εναντίον του άλλου, κυρίως για την πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση, τους τελωνειακούς δασμούς και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η σχέση των δυο χωρών, ιστορικά εταίρων-κλειδιών σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο στην περιοχή, βρίσκεται πλέον σήμερα στο ναδίρ της.