Ο Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα απειλεί την Κολομβία: «Μου ακούγεται καλή ιδέα» – Η αναφορά σε Γροιλανδία, Μεξικό και Κούβα

Εκτίμησε πως η κυβέρνηση στην Κούβα είναι έτοιμη να πέσει, δήλωσε πως «κάτι πρέπει να κάνει» με το Μεξικό και ανέφερε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για ασφάλεια
Ντόναλντ Τραμπ
REUTERS/Jonathan Ernst

Μόλις 2 ημέρες έχουν περάσει από τη στιγμή που με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ, αμερικανικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Βενεζουέλα ώστε να συλλάβουν τον Νικολάς Μαδούρο. Μετά την «επιτυχημένη επιχείρηση», όπως την χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, τώρα ρίχνει το βλέμμα του στην Κολομβία, τη Γροιλανδία αλλά και την Κούβα.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, την Κυριακή (04.01.2026) για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως την κυβέρνηση της Κολομβίας, λέγοντας πως μία παρόμοια επιχείρηση σαν αυτή που έγινε στο Καράκας, του ακούγεται «καλή ιδέα».

Χαρακτήρισε την Κολομβία άρρωστη και ανέφερε πως ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γουστάβο Πέτρο, είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που φτιάχνει κοκαΐνη και την πουλά στις ΗΠΑ.

«Η Κολομβία είναι πολύ άρρωστη επίσης, την κυβερνά άρρωστος τύπος, που του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις ΗΠΑ, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμη», ανέφερε συγκεκριμένα από το προεδρικό αεροσκάφος του.

Σε ερώτηση για το αν οι ΗΠΑ θα κάνουν επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ξεκάθαρη απάντηση, είπε πάντως ότι η ιδέα «ακούγεται καλή σ’ εμένα».

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για την ασφάλειά τους»

Από το νέο παραλήρημά του δεν θα μπορούσε να λείπει και η αναφορά στη Γροιλανδία, μία περιοχή που «γλυκοκοιτάζει» ιδιαίτερα από την ημέρα που ανέβηκε για 2η φορά στην εξουσία των ΗΠΑ.

Για πολλοστή φορά επανέλαβε πως η Γροιλανδία «πρέπει» να γίνει μέρος των ΗΠΑ για την «ασφάλεια» της χώρας του. Αυτή η δήλωση έρχεται ώρες μετά την έκκληση της πρωθυπουργού της Δανίας ώστε η Ουάσιγκτον να σταματήσει τις απειλές για την περιοχή αυτή.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει», απάντησε συγκεκριμένα ο Ρεπουμπλικάνος.

«Έτοιμη και η Κούβα να πέσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε και για το καθεστώς στη Κούβα λέγοντας μάλιστα πως δεν χρειάζεται στρατιωτική, αμερικανική επέμβαση σαν αυτή που έγινε στη Βενεζουέλα.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση της χώρας της Καραϊβικής μοιάζει έτοιμη να πέσει.

Αναφερόμενος στο Μεξικό, σχολίασε απλά πως «κάτι πρέπει να κάνουμε», χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

