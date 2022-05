Θέμα και στα βρετανικά ΜΜΕ έγινε η απόφαση του δικαστηρίου για ισόβια κάθειρξη και τη φυλάκιση 11 ετών και 6 μηνών στον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, με την DailyMail να μεταδίδει την είδηση, αφού παρακολουθεί στενά την υπόθεση εξ αρχής, διότι η Καρολάιν είχε βρετανική καταγωγή.

«Ο Έλληνας πιλότος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της Βρετανίδας συζύγου του, Καρολάιν Κράουτς, και τη δολοφονία του σκύλου τους πριν επινοήσει τη ληστεία για συγκάλυψη των πράξεών του» είναι ο τίτλος της DailyMail για την υπόθεση των Γλυκών Νερών που συγκλόνισε τόσο την Ελλάδα όσο και τη Βρετανία.

«Ένας Έλληνας πιλότος ελικοπτέρου κρίθηκε σήμερα ένοχος για τον εκ προμελέτης φόνο της νεαρής Βρετανίδας συζύγου του και μετά από αυτό επινόησε ένα περίτεχνο τέχνασμα ότι είχε διαπραχθεί κατά τη διάρκεια μιας αποτυχημένης διάρρηξης», σημειώνει η DailyMail.

Το βρετανικό μέσο προσθέτει ότι «μετά από μια δίκη έξι ημερών, μια επιτροπή τριών δικαστών και τεσσάρων ενόρκων διαπίστωσε ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, 33 ετών, έπνιξε την Καρολάιν Κράουτς, 19 ετών, μέχρι θανάτου και είχε σχεδιάσει το έγκλημα τις προηγούμενες ώρες. Ο Αναγνωστόπουλος κρίθηκε ένοχος επίσης για τη δολοφονία του σκύλου της οικογένειας, Ρόξυ, την οποία κρέμασε από ένα πανό του οικογενειακού σπιτιού ως μέρος μιας προσπάθειας δημιουργίας ψευδούς σκηνής εγκλήματος».

Greek pilot is found GUILTY of murdering his British wife https://t.co/po1QGvgLSD pic.twitter.com/xT7gIyLIjh