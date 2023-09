Με βασανιστικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας πασίγνωστος DJ από την Τουρκία από «σαδιστές κακοποιούς». Του προκάλεσαν 94 τραύματα με ρόπαλο και μαχαιριές στα πόδια πριν ξεψυχήσει, ενώ από θαύμα γλίτωσε η φίλη του.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι ανατριχιαστικές, καθώς ο Mehmet Koray Alpergin, 43 ετών, και η φίλη του, Gozde Dalbudak, 34 ετών από την Τουρκία απήχθησαν από έξι άνδρες κοντά στο στάδιο Tottenham Hotspur Stadium καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους από ένα ιταλικό εστιατόριο στο Mayfair στις 13 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την New York Post.

Οι δράστες όλα δείχνουν ότι είχαν βάλει συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητο του DJ. Τους απήγαγαν και τους έβαλαν σε διαφορετικά αυτοκίνητα… Η 34χρονη την οποία απειλούσαν με μαχαίρι οδηγήθηκε σε ένα άδειο wine bar.

Η σορός του Mehmet Koray Alpergin βρέθηκε γυμνή και πεταμένη σε δάσος. Μπορούσε εύκολα να διακρίνει κανείς ότι είχε υποστεί φρικτά βασανιστήρια όπως χτυπήματα με ρόπαλο, μαχαιριές στα πόδια του ενώ έφερε εγκαύματα καθώς του είχαν ρίξει βραστό νερό.

Η Dalbudak ήταν κλειδωμένη στην τουαλέτα του μπαρ για δύο ημέρες.

Mehmet Koray Alpergin and Gozde Dalbudak were abducted as they returned home from an expensive Italian restaurant in Mayfair last October https://t.co/9VM1ZFWaFp