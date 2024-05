Κιργιστάν: Θρίλερ με φορτηγό που έπεσε πάνω σε μαθητές κατά τη διάρκεια γιορτής

Μία εκδήλωση κατέληξε σε εφιάλτη στο Κιργιστάν, όπου ένα φορτηγό προκάλεσε ατύχημα, όταν έπεσε και παρέσυρε μαθητές τραυματίζοντάς τους πολύ σοβαρά.

Ένα θρίλερ έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και κατά συνέπεια ενώπιων του ατυχήματος στο Κιργιστάν, όπου φορτηγό που οδηγούσε παγωτατζής άρχισε να κυλάει στην κατηφόρα και τραυμάτισε σοβαρά 29 μαθητές ηλικίας 9 έως 16 ετών. Στη ΜΕΘ βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση 8 από τα παιδιά ενώ άλλα 11 να νοσηλεύονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο οδηγός του βαν ξέχασε να τραβήξει χειρόφρενο με αποτέλεσμα να τσουλήσει και να χτυπήσει το πλήθος, το οποίο δεν πρόλαβε να καταλάβει τι συμβαίνει εφόσον είχε γυρισμένη την πλάτη στην φορά που κατέβαινε το όχημα.

Ο οδηγός μαζί με άλλους άνδρες που ήταν υπεύθυνοι για την ασφάλεια της εκδήλωσης, «κυνήγησαν» το φορτηγό που συνέχισε για αρκετά μέτρα την ανεξέλεγκτη πορεία του.

In Kyrgyzstan, parked van crashes into students participating in reading event of National Manas Epic



➡️ In accident, 3 severely injured, 29 students injured

➡️ Van driver has been taken into custody pic.twitter.com/lZrQAYTWzV