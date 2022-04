Τελικά ο Γουίλ Σμιθ θα «πληρώσει» για το χαστούκι στον Κρις Ροκ, στην απονομή των βραβείων Όσκαρ για το 2022, σε μια κίνηση που προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως μεταδίδουν διεθνή Μέσα ενημέρωσης, ο Γουίλ Σμιθ τιμωρήθηκε με δεκαετή (!) αποκλεισμό από τα βραβεία Όσκαρ εξαιτίας του επεισοδίου, ωστόσο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα κρατήσει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού που του απονεμήθηκε λίγη ώρα μετά την επίθεση.

Τα διεθνή ΜΜΕ τονίζουν πως η αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου πήρε την απόφαση αυτή την Παρασκευή, 08.04.2022, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την επεισοδιακή βραδιά που έμελλε να στιγματιστεί από το χαστούκι του 53χρονου ηθοποιού στον 57χρονο κωμικό, στην σκηνή των βραβείων Όσκαρ.

Η Επιτροπή της Ακαδημίας που πήρε την απόφαση αποτελούνταν από 54 μέλη και συνεδρίασε μετά από δύο εβδομάδες… έντονης πίεσης και διαφωνιών μεταξύ των 9.000 μελών της Ακαδημίας για το ποια θα έπρεπε να είναι η απόφαση.

«Η 94η τελετή απονομής των Όσκαρ προοριζόταν να είναι μια γιορτή για όλους εκείνους στον χώρο μας που έκαναν απίστευτο έργο τη χρονιά που πέρασε», δήλωσαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Ντέιβιντ Ρούμπιν και ο διευθύνων σύμβουλος Ντον Χάντσον. «Ωστόσο, αυτές οι στιγμές επισκιάστηκαν από την απαράδεκτη και επιβλαβή συμπεριφορά που είδαμε από τον κ. Σμιθ επί σκηνής», υπογράμμισαν.

Πέντε ημέρες μετά το επεισόδιο ο Γουίλ Σμιθ παραιτήθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου και εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ζητούσε «συγγνώμη» από τον Κρις Ροκ, τους διοργανωτές των Όσκαρ, τους συναδέλφους του και τους θεατές.

Η απομάκρυνσή του σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία και να ψηφίσει σε μελλοντικές ψηφοφορίες.

«Αποδέχομαι και σέβομαι την απόφαση της Ακαδημίας», δήλωσε ο ηθοποιός στο CNN.

Ο γνωστός ηθοποιός που έχει συζητηθεί όσο κανείς τις τελευταίες ημέρες, λόγω της κίνησής του κατά τη διάρκεια της 94ης τελετής απονομής των Όσκαρ, νοσηλεύεται σε πολυτελή κλινική αποτοξίνωσης, προκειμένου να «μάθει να διαχειρίζεται το στρες και την έντασή του».

Will Smith Rumored To Have Checked In To Luxury Rehab Clinic After Slapping @chrisrock At The Oscars https://t.co/qs3zFdrfJL