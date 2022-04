Ο Γουίλ Σμιθ βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση μετά το περιβόητο χαστούκι στον Κρις Ροκ στην σκηνή απονομής των Όσκαρ και έχει αποφασίσει να ασχοληθεί με την ψυχική του υγεία.

Έτσι έγινε γνωστό πως ο Γουίλ Σμιθ αποφάσισε να νοσηλευθεί σε πολυτελή κλινική αποτοξίνωσης ώστε να «μάθει να διαχειρίζεται το στρες και την έντασή του».

Σύμφωνα με τη βρετανική Sun ο δημοφιλής ηθοποιός έχει μετανιώσει για αυτή την κίνηση όμως το αστείο του Κρις Ροκ τον έβγαλε εκτός εαυτού με αποτέλεσμα να σηκωθεί και να τον χαστουκίσει.

Will Smith to lie low at retreat as Chris Rock puts on brave face after slap https://t.co/TkG4rub8GS

«Ο Σμιθ θέλει να αναζητήσει την ψυχική του ηρεμία και να προσπαθήσει να ξεπεράσει όλο αυτό που συμβαίνει εδώ και τόσο καιρό. Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μάχη της καριέρας του. Θα είναι σε ένα πολυτελές θέρετρο που χρησιμοποιείται από τους πλουσιότερους και διασημότερους ανθρώπους», αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

O σταρ του Χόλυγουντ κάνει μεγάλη προσπάθεια για να σώσει την καριέρα του, που έχει μπει στον «πάγο» μετά την έκρηξή του στα φετινά Όσκαρ ενώ έχει ήση αποχωρήσει από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Chris Rock made a joke about Will Smith’s wife, Jada Pinkett-Smith being in “G.I. Jane” because of her bald head.



She’s spoken openly about having a hair loss condition.



Will Smith ran on stage, and slapped Chris Rock.



What a slap!!#Oscars pic.twitter.com/GdpRCtMJPK