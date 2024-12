Γουίλιαμ και Κέιτ αποκάλυψαν τη χριστουγεννιάτικη κάρτα τους – Τρυφερή στιγμή με τα παιδιά τους

Ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με τα τρία παιδιά τους μοιράστηκαν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον έδωσαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη (19.12.2024) την οικογενειακή γιορτινή κάρτα τους, μπαίνοντας στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Η χριστουγεννιάτικη κάρτα του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας αποκαλύπτει ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο με τα τρία παιδιά τους, τραβηγμένη στο Νόρφολκ.

Η εικόνα προέρχεται από το βίντεο που δημοσίευσε η Κέιτ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ανακοινώνοντας την επιστροφή στα βασιλικά της καθήκοντα, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για τον καρκίνο.

Σύμφωνα με το «People», η κάρτα μοιράστηκε στα social media με τη συνοδευτική ευχή: «Ευχόμαστε σε όλους πολύ ευτυχισμένα Χριστούγεννα».

Στο εσωτερικό της αναγράφεται: «Σας ευχόμαστε πολύ ευτυχισμένα Χριστούγεννα και ένα χαρούμενο νέο έτος».

Wishing everyone a very happy Christmas pic.twitter.com/pL3t13sTlu

