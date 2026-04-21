Γροιλανδία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας μετά από απειλή για βόμβα

Ένα άτομο συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση στο Νούουκ, ενώ οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν εντοπίστηκε επικίνδυνο αντικείμενο
To Νουούκ, η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας (Φωτογραφία αρχείου / REUTERS)

Στην εκκένωση του αεροδρομίου της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νούουκ, προχώρησαν την Τρίτη οι αρχές, έπειτα από απειλή για βόμβα, ενώ ένα άτομο συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές απέφυγαν να απαντήσουν αν εντοπίστηκε κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υπόθεσης.  

Το περιστατικό θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστο για τη Γροιλανδία, ένα τεράστιο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, όπου αντίστοιχα συμβάντα καταγράφονται σπάνια.

