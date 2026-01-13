Συμβαίνει τώρα:
Γροιλανδία: «Επιλέγουμε τη Δανία έναντι των ΗΠΑ» λέει ο πρωθυπουργός της χώρας

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν
Ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν
Ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν / Ritzau Scanpix/via REUTERS

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε σήμερα (13/1/2026) ότι, μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας, η κυβέρνησή του θα επέλεγε τη Δανία.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας λέει «όχι» στις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, αυτόνομο έδαφος που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των ΗΠΑ και της Δανίας αυτή τη στιγμή, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Κοπεγχάγη.

Δίπλα του, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν παραδέχτηκε ότι δεν ήταν εύκολο να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας».

