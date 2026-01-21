Γροιλανδία: Φυλλάδιο επιβίωσης και συμβουλές προς τους πολίτες από την κυβέρνηση – «Κυνηγετικά όπλα, τρόφιμα για πέντε μέρες»

Τι χρειάζεται ένας πολίτης στη Γροιλανδία για να επιβιώσει σε περίπτωση κρίσης; Κυνηγετικά όπλα, τρόφιμα για πέντε μέρες, νερό και χαρτί υγείας -μεταξύ άλλων- σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας, που έχει μπει στο “μάτι” του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει διακαώς να την κατακτήσει. Με κάθε τρόπο, αλλά όχι με βία, όπως είπε μιλώντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυπτε το σχέδιο για να… “στεγάσει” στη Γροιλανδία το Golden Dome του αλλά υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία, η κυβέρνηση του νησιού παρουσίασε ένα νέο φυλλάδιο με συμβουλές προς τους πολίτες σε περίπτωση “κρίσης”.

Το έγγραφο χαρακτηρίστηκε ένα “ασφαλιστικό συμβόλαιο”, δήλωσε ο υπουργός Αυτοβιωσιμότητας και Αυτάρκειας Πέτερ Μποργκ, σε συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε σήμερα Πέμπτη (21.01.2026) στο Νούουκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. “Δεν περιμένουμε να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε”, τόνισε.

Η σύνταξη του φυλλαδίου που φέρει τον τίτλο “Προετοιμασία για κρίσεις – Να είστε αυτόνομοι για πέντε ημέρες” άρχισε “πέρυσι με φόντο τις περισσότερο ή λιγότερο μεγάλες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος”, εξήγησε η κυβέρνηση της Γροιλανδίας.

Στο έγγραφο συνιστάται κυρίως να αποθηκεύονται τρόφιμα για πέντε ημέρες, τρία λίτρα νερού ανά άτομο και ημέρα, χαρτί υγείας, ραδιόφωνο με μπαταρίες, αλλά και όπλα, πυρομαχικά και σύνεργα αλιείας.

Ο πληθυσμός της Γροιλανδίας ανέρχεται σε 57.000 κατοίκους, εκ των οποίων σχεδόν το 90% είναι ιθαγενείς Ινουίτ, για τους οποίους το κυνήγι και το ψάρεμα είναι ιστορικά τα κύρια μέσα διαβίωσής τους.

“Η προετοιμασία είναι καλύτερη από το τίποτα”, είπε ο Πέτερ Μποργκ.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν δήλωσε χθες, Τρίτη, ότι μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του αρκτικού νησιού δεν είναι πιθανή, αλλά ότι το αυτόνομο έδαφος της Δανίας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένο.

Από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει την επιθυμία του να “αποκτήσει” τη Γροιλανδία, δηλώνοντας ότι θέλει να αντιμετωπίσει τη ρωσική και την κινεζική προέλαση στην Αρκτική.

Έχοντας προκαλέσει ένταση και ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε από το Νταβός ότι “δεν θα χρησιμοποιήσει βία” για να καταλάβει το νησί της Αρκτικής, ενώ ταυτόχρονα ζήτησε “άμεσες διαπραγματεύσεις” για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2025, το 85% των Γροιλανδών αντιτίθενται στην προσάρτηση του εδάφους τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο το 6% την υποστηρίζει.