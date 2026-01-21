Τραμπ στο Νταβός: «Μόνο οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας» – «Αγαπώ την Ευρώπη αλλά κινείται σε λάθος κατεύθυνση»

Μια ώρα και 12 λεπτά κράτησε η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, ή καλύτερα το δεύτερο ανιστόρητο και προσβλητικό παραλήρημα του Αμερικανού προέδρου στο στο Νταβός της Ελβετίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αισθητά βραχνιασμένος, ίσως από το χθεσινό παραλήρημα για τον έναν χρόνο διακυβέρνησης των ΗΠΑ από τον ίδιο, είπε στην αρχή της ομιλίας του: «Αγαπώ την Ευρώπη και θέλω να την δω να πηγαίνει καλά αλλά δεν κινείται στην σωστή κατεύθυνση».

Φυσικά αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στην Γροιλανδία λέγοντας: «Κάθε σύμμαχος του ΝΑΤΟ έχει την υποχρέωση να μπορεί να υπερασπιστεί το έδαφός του». «Κανένα έθνος ή ομάδα εθνών δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη Γροιλανδία εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες». «Είμαστε μια μεγάλη δύναμη, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι καταλαβαίνει ο κόσμος».

Και συνέχισε: «Η Γροιλανδία είναι μια τεράστια, σχεδόν εξ ολοκλήρου ακατοίκητη και υπανάπτυκτη περιοχή που βρίσκεται ανυπεράσπιστη σε μια βασική στρατηγική θέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας». «Υπάρχει τόση πολλή σπάνια γη και για να αποκτήσεις αυτή τη σπάνια γη, πρέπει να περάσεις μέσα από εκατοντάδες πόδια πάγου, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που το χρειαζόμαστε, το χρειαζόμαστε για στρατηγική εθνική ασφάλεια και διεθνή ασφάλεια. Αυτό το τεράστιο ανυπεράσπιστο νησί είναι στην πραγματικότητα μέρος της Βόρειας Αμερικής στα βόρεια σύνορα του δυτικού ημισφαιρίου, αυτό είναι το έδαφός μας».

Συνεχίζοντας το ανιστόρητο παραλήρημά του ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε για ακόμα μια φορά ότι οι πρόεδροι των ΗΠΑ προσπάθησαν να αγοράσουν τη Γροιλανδία για σχεδόν δύο αιώνες.

«Το 2019 η Δανία είπε ότι θα δαπανήσει πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την άμυνα της Γροιλανδίας. Αλλά όπως γνωρίζετε, ξόδεψαν λιγότερο από το 1% αυτού του ποσού», λέει. «Δεν υπάρχει κανένα σημάδι της Δανίας εκεί. Το λέω αυτό με μεγάλο σεβασμό για τη Δανία, της οποίας τους ανθρώπους αγαπώ [και] της οποίας οι ηγέτες είναι πολύ καλοί.

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει έναν άλλο προηγούμενο ισχυρισμό ότι οι ΗΠΑ από μόνες τους μπορούν να προστατεύσουν τη Γροιλανδία, «να την αναπτύξουν και να τη βελτιώσουν και να την κάνουν έτσι ώστε να είναι καλή για την Ευρώπη και ασφαλής για την Ευρώπη και καλή για εμάς».

«Αυτός είναι ο λόγος που επιδιώκω άμεσες διαπραγματεύσεις για να συζητήσω για άλλη μια φορά την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως έχουμε αποκτήσει πολλά άλλα εδάφη σε όλη την ιστορία μας, όπως έχουν αποκτήσει πολλά από τα ευρωπαϊκά έθνη. Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτό».

Στο παραλήρημα για την Γροιλανδία διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα χρησιμοποιήσουν βία» για να καταλάβουν τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι ο στρατός του θα είναι «ασταμάτητος». Λέει ότι οι ΗΠΑ «δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα και ποτέ δεν πήραμε τίποτα». «Πιθανότατα δεν θα πάρουμε τίποτα αν δεν αποφασίσω να χρησιμοποιήσω υπερβολική βία», πρόθεσε. «Θα ήμασταν, ειλικρινά, ασταμάτητοι, αλλά δεν θα το κάνω αυτό». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει περαιτέρω ότι όλοι θα πρέπει να αισθάνονται ευγνωμοσύνη επειδή κάποιοι νόμιζαν ότι θα χρησιμοποιούσα βία». «Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσω βία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βία, δεν θα χρησιμοποιήσω βία», είπε με έμφαση.

«Θέλουμε ένα κομμάτι πάγου για την προστασία του κόσμου και [η Δανία] δεν θα το δώσει. Δεν ζητήσαμε ποτέ τίποτα άλλο», είπε ακόμα. Και πρόσθεσε: «Θα μπορούσαμε να είχαμε κρατήσει αυτό το κομμάτι γης και δεν το κάναμε».

Απευθυνόμενος σε Δανία και Ευρώπη είπε: «Έχετε μια επιλογή – μπορείτε να πείτε ναι, και θα είμαστε πολύ ευγνώμονες. Ή μπορείτε να πείτε όχι, και θα το θυμόμαστε».

Δεν θα υπήρχε ΝΑΤΟ χωρίς εμένα

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «αντιμετωπίζονται πολύ άδικα από το ΝΑΤΟ». «Όταν το σκέφτεσαι, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει», λέει. «Δίνουμε τόσα πολλά και παίρνουμε τόσο λίγα σε αντάλλαγμα, και είμαι επικριτής του ΝΑΤΟ για πολλά χρόνια, και όμως έχω κάνει περισσότερα για να βοηθήσω το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο. Δεν θα είχατε το ΝΑΤΟ αν δεν συμμετείχα στην πρώτη μου θητεία».

Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν θα είχε ξεκινήσει αν δεν είχε γίνει νοθεία στις εκλογές του 2020: «Είμαστε χιλιάδες μίλια μακριά, χωρισμένοι από έναν τεράστιο ωκεανό, είναι ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε ξεκινήσει και δεν θα είχε ξεκινήσει αν στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2020 δεν είχε γίνει νοθεία».

Αφού απαρίθμησε τα υποτιθέμενα επιτεύγματα της κυβέρνησής του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Τα μέρη από τα οποία προέρχεστε μπορούν να τα πάνε πολύ καλύτερα ακολουθώντας αυτό που κάνουμε, επειδή ορισμένα μέρη στην Ευρώπη δεν είναι καν αναγνωρίσιμα πια».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι «πολλά μέρη του κόσμου μας καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

«Οι ηγέτες δεν καταλαβαίνουν καν τι συμβαίνει και αυτοί που καταλαβαίνουν δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό», τόνισε. Είπε ότι πολλά μέρη της Ευρώπης έχουν γίνει αγνώριστα λόγω της μετανάστευσης και πως πλέον η Βενεζουέλα θα γίνει παράδεισος. «Μόλις τελείωσε η επίθεση οι ηγέτες της αντιπολίτευσης μας είπαν: «ας κάνουμε μια συμφωνία». «Η Βενεζουέλα θα τα πάει φανταστικά», τόνισε χαρακτηριστικα.

Το πιο ενοχλητικό ίσως κατά την διάρκεια της ομιλίας ήταν ότι όταν πίστευε ότι έλεγε αστεία, κάποιοι από το κοινό γελούσαν…

Και πάλι επίσης αποκάλεσε το Αζερμπαϊτζάν, Αμπερμπαϊτζάν…

Επιτέθηκε στον Καναδά και τον πρωθυπουργό του ο οποίος εκφώνησε μια σπουδαία ομιλία χθες (20/01/26) λέγοντας ότι θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες στις ΗΠΑ.

Συνομιλίες για την Ουκρανία στο Νταβός

«Θέλω να σταματήσω την αιματοχυσία στην Ουκρανία. Αυτό θέλω να σταματήσω, δεν βοηθά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτές είναι ψυχές, αυτοί είναι νέοι», λέει. «Θέλω να το σταματήσω, είναι ένας φρικτός πόλεμος».

Υποστήριξε ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να κάνει συμφωνία όπως και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον οποίο όπως είπε θα συναντηθεί σήμερα στο Νταβός για να σταματήσουν τον πόλεμο.

Δεν γλίτωσε ούτε η Ελβετία

Από τα πυρά του Τραμπ δεν γλίτωσε ούτε η Ελβετία η οποία όπως είπε δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τις ΗΠΑ.

Από τα πιο μελανά σημεία της ομιλίας του, ήταν ο προσβλητικός τρόπος του για τον Εμανουέλ Μακρόν τον οποίο μάλιστα μιμήθηκε κοροϊδευτικά.

Υποδυόμενος τον Μακρόν ο Ντόναλντ Τραμπ διερωτήθηκε αρχικά «τι στο διάολο συνέβη» αφού τον είδε χθες με τα «όμορφα γυαλιά ηλίου» του.

«Μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει [αυτό] είναι δύσκολο να το πιστέψω, έτσι δεν είναι;» είπε.

Ο Τραμπ αναφερόμενος στις τιμές των φαρμάκων και την συζήτηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο υποστήριξε ότι του είπε να αυξήσει τις τιμές με τον Γάλλο πρόεδρο να απαντά όχι.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «διέταξε» τον Μακρόν «να το κάνει γρήγορα» διαφορετικά θα έριχνε στο κεφάλι της Γαλλίας δασμούς 25% στα αγαθά που πωλούνται στις ΗΠΑ και 100% στα γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες. «Όχι, όχι, Ντόναλντ, θα το κάνω», υποστήριξε ότι του απάντησε φοβισμένος ο Μακρόν.