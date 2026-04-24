Γυναίκα στην Αυστραλία εγκλωβίστηκε για ώρες μέσα σε λάκκο με λύματα όταν κατέρρευσε η τουαλέτα που χρησιμοποιούσε

Μια τραγική εμπειρία έζησε μια γυναίκα που είχε σταματήσει για να πάει στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός οδικού ταξιδιού στην ενδοχώρα της Αυστραλίας, όταν κατέληξε να παγιδευτεί μέχρι τη μέση σε μια λάκκο-τουαλέτα, όταν αυτή κατέρρευσε.

«Παρέμεινε παγιδευμένη στον λάκκο αποχέτευσης για περίπου τρεις ώρες, μέχρι που [την] έσωσε ένας ντόπιος τεχνίτης που περνούσε τυχαία από εκεί», ανέφεραν οι αρχές της Βόρειας Επικράτειας της Αυτσραλίας.

Η γυναίκα, η οποία ήταν μαζί με τον σύζυγό της και τα δύο παιδιά της, επέστρεφε στο σπίτι της στην Καμπέρα μετά από επίσκεψη σε συγγενείς στο Ντάργουιν, όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με τη σελίδα της κοινότητας Action for Alice στο Facebook.

Η εν λόγω τουαλέτα βρίσκεται στη Ζώνη Διατήρησης Μετεωριτών του Χένμπουρι, περίπου 145 χλμ. (90 μίλια) νοτιοδυτικά της απομακρυσμένης πόλης Άλις Σπρινγκς.

Οι τουαλέτες τύπου «pit» είναι βασικές, χωρίς καζανάκι, που συλλέγουν τα ανθρώπινα απόβλητα σε ένα βαθύ λάκκο στο έδαφος. Είναι συνηθισμένες σε απομακρυσμένες ή αγροτικές περιοχές, όπως σε κατασκηνωτικούς χώρους εκτός δικτύου.

Η NT WorkSafe, η οποία ρυθμίζει την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας στην περιοχή, δήλωσε ότι η υπηρεσία που διαχειρίζεται τη ζώνη προστασίας του Henbury την είχε ενημερώσει για το περιστατικό.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο τοπικό ειδησεογραφικό μέσο NT News ότι ο σύζυγος της γυναίκας κατάφερε να τραβήξει την προσοχή του τεχνίτη, ο οποίος κατέβασε ένα σχοινί στο λάκκο για να κρατηθεί η γυναίκα και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του για να την ανελκύσει.

Η διαδικασία διήρκεσε πάνω από 45 λεπτά, ανέφερε ο ανώνυμος αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος δήλωσε στην εφημερίδα NT News ότι μέσα στην τρύπα υπήρχαν «πραγματικές πάνες», περιττώματα και ούρα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αναφορές.

Οι τουαλέτες με λάκκο έχουν επίσης οδηγήσει σε θανατηφόρα ατυχήματα σε άλλα μέρη.

Το 2014, ένας πεντάχρονος μαθητής στη Νότια Αφρική πέθανε μετά την κατάρρευση της τουαλέτας με λάκκο που χρησιμοποιούσε. Το 2018, μετά το θάνατο ενός δεύτερου μαθητή, διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από 4.500 σχολεία στη χώρα διέθεταν τουαλέτες με λάκκο, οι οποίες συχνά ήταν κακοφτιαγμένες και αφεθείσες ακάλυπτες. Την ίδια χρονιά, η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής δεσμεύτηκε να τις εξαλείψει εντελώς από τα σχολεία.