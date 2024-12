Η 11χρονη Ελληνίδα Εριέττα Καραμούντζου άναψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Λονδίνο

Μία 11χρονη Ελληνίδα, η Εριέττα Καραμούντζου, συμμετείχε στην τελετή φωταγώγησης ενός από τα διασημότερα Χριστουγεννιάτικα δέντρα του κόσμου, στην Trafalgar Square του Λονδίνου.

Η 11χρονη Εριέττα Καραμούντζου ήταν μία από τους τρεις μαθητές σχολείου του κεντρικού Λονδίνου που επελέγησαν να απαγγείλουν το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου ποίημα της βραβευμένης ποιήτριας Βάλερι Μπλουμ κατά την τελετή για το άναμμα των φώτων του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Trafalgar.

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο δήμος του Λονδίνου και το «Poetry Society» αποκαλύφθηκαν τα φώτα που στολίζουν τη «Βασίλισσα του Δάσους», όπως ονομάζεται το έλατο που από το 1947 δωρίζει ο δήμος του Όσλο στο Λονδίνο για να τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της βρετανικής πρωτεύουσας.

Η τελετή, πέρα από τα ποιήματα, περιλάμβανε παραδοσιακά κάλαντα από τη φιλαρμονική και τη χορωδία του δήμου του Λονδίνου.

Η δωρεά του δέντρου συνιστά χειρονομία ευγνωμοσύνης από τους Νορβηγούς για τη βρετανική βοήθεια κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το Λονδίνο φιλοξένησε την κυβέρνηση και τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας.

Σημειώνεται πως η φωταγώγηση του δέντρου στην Trafalgar Square γίνεται εδώ και 77 χρόνια την πρώτη Πέμπτη του Δεκεμβρίου.

Φέτος, το εντυπωσιακό δέντρο έχει 20 μέτρα ύψος, ζυγίζει έναν τόνο!

