Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η νέα καμπάνια της Adidas, στην οποία προμοτάρει γυναικεία μαγιό με άνδρες μοντέλα, καθώς η εταιρεία λανσάρει τη νέα σειρά με θέμα το pride και θέλει έτσι να «δυναμώσει και να υπερασπιστεί την τρανσέξουαλ κοινότητα».

Σύμφωνα με τη New York Post, στην καμπάνια της Adidas εμφανίζεται ένας άνδρας μοντέλο να φοράει το ολόσωμο πολύχρωμο γυναικείο μαγιό Pride Swimsuit της σειράς «Pride 2023» με κόστος 70 δολάρια.

Στο βίντεο της καμπάνιας, η κάμερα εστιάζει στο τριχωτό σημείο του στήθους του μοντέλου ενώ στον καβάλο φαίνεται η φύση του σώματος του μοντέλου. Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν ο ίδιος ταυτοποιείται ή αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας ή τρανσέξουαλ.

Η New York Post, επικαλούμενη την Adidas, αναφέρει ότι η νέα σειρά ονομάστηκε «Let Love Be Your Legacy», είναι του νοτιοαφρικανού σχεδιαστή Ρίτς Μνίσι και κυκλοφόρησε πριν από τον Ιούνιο, που αποτελεί εδώ και χρόνια τον μήνα υπερηφάνειας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Η νέα σειρά μαγιό, σύμφωνα με τη New York Post που επικαλείται την Adidas, είναι «μια γιορτή της αυτοέκφρασης, της φαντασίας και της ακλόνητης πεποίθησης ότι η αγάπη ενώνει». Η Adidas συμπληρώνει σε δελτίο τύπου ότι η σειρά «είναι εμπνευσμένη από ένα ερωτικό γράμμα που έγραψε ο Μνίσι στον νεότερο εαυτό του», χρησιμεύοντας ως «μια κραυγή συσπείρωσης για ενεργή συμμαχία για την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση της τρανσέξουαλ κοινότητας».

Θύελλα αντιδράσεων στα social media

Ένας γνωστός influencer από τις ΗΠΑ, ο Όλι Λόντον, ανέβασε στα social media φωτογραφίες από την καμπάνια της Adidas και έγραψε στη λεζάντα: «Η νέα σειρά γυναικείων μαγιό της Adidas με μοντέλα … άνδρες».

The Adidas ‘Pride 2023’ Women’s Swimwear Collection.. Presented by a Man pic.twitter.com/hKT0hnCXvt — We The Media (@NewWorldNews_) May 17, 2023

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια χρήστες του Twitter είδαν και αντέδρασαν στο το μήνυμα του Λόντον, με αρκετούς από αυτούς να εκφράζουν τη γνώμη ότι η Adidas δεν σέβεται τις γυναίκες.

The Adidas Womenswear ‘Pride Collection’ ⬇️🏳️‍🌈👙🩱



All of the male models wearing the women’s swimwear are skinny and all the females are plus+ size.



What message is Adidas trying to subconsciously send to consumers? pic.twitter.com/hNpsHCnX7g — Oli London (@OliLondonTV) May 17, 2023

Μάλιστα, η σταρ της κολύμβησης σε κολεγιακό επίπεδο στις ΗΠΑ και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, η Ρίλει Γκέινς, εξέφρασε την απορία της για την πρωτοβουλία της εταιρείας:

I dont understand why companies are voluntarily doing this to themselves. They could have at least said the suit is "unisex", but they didn't because its about erasing women. Ever wondered why we hardly see this go the other way?



Women's swimsuits arent accessorized with a bulge https://t.co/ysHK8e5H9l — Riley Gaines (@Riley_Gaines_) May 17, 2023

«Δεν καταλαβαίνω γιατί οι εταιρείες το κάνουν αυτό οικειοθελώς στον εαυτό τους. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να πουν ότι το μαγιό είναι «unisex», αλλά δεν το έκαναν γιατί πρόκειται για τη διαγραφή των γυναικών. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δύσκολα το βλέπουμε αυτό να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση; Τα γυναικεία μαγιό δεν είναι αξεσουάρ με εξόγκωμα στον καβάλο», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter.

I have breasts, hips and no need for an extra pouch of fabric around my labia. I guess that means this bathing suit isn’t for me.. or most women.. In which other instance do companies advertise to a demographic of ~1%? Women make up ~50% and we’re struggling lol! Make it make… https://t.co/VYjSSsmUMi — June 🇨🇦 (@June_Can_Do_It) May 17, 2023

Μία άλλη χρήστης ήταν πολύ απογοητευμένη από τη σχετική καμπάνια της Adidas: «Έχω στήθος, γοφούς και δεν χρειάζομαι ένα επιπλέον υφασμάτινο σακουλάκι γύρω από την περιοχή των γεννητικών οργάνων μου. Αυτό ακυρώνει τις γυναίκες για αυτό θα κάνω μποϊκοτάζ και στην Adidas και στην Nike. Αρκετά πια», έγραψε στο Twitter.