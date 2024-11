Η «Dream Team» του Τραμπ: Άνδρες και γυναίκες που τον έστειλαν στον Λευκό Οίκο και οι ρόλοι τους στη νέα κυβέρνηση

Μετά τη συντριπτική νίκη στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 2024, η οικογένεια και οι στενότεροι σύμμαχοι του Ντόναλντ Τραμπ τον συνόδευσαν στη σκηνή για την επινίκια ομιλία του.

Αυτοί είναι οι άνθρωποι – μαζί με κάποια άλλα γνωστά ονόματα που συντάχθηκαν στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για την προεδρία – που θα αναλάβουν σημαντικούς ρόλους στη νέα του κυβέρνηση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Τον Τραμπ συνόδευσε στη σκηνή του Palm Beach County Convention Center σύσσωμη η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένης της κόρης του Ιβάνκα και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ, που απουσίαζαν από την προεκλογική του εκστρατεία, αλλά και της συζύγου του Μελάνια.

Πίσω τους στεκόταν ο δίμετρος γιος του με τη Μελάνια, Μπάρον Τραμπ, ντυμένος ασορτί με τον πατέρα του, μπλε κοστούμι και γραβάτα με μπλε και κόκκινο χρώμα.

Ακόμη, στο πλευρό του Τραμπ στάθηκαν η κόρη του Τίφανι με τον σύζυγό της Μάικλ Μπούλος, αλλά και ο μεγαλύτερος γιος του, Ντόναλντ (Ντον) Τραμπ Τζ. με την αρραβωνιαστικιά του Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την πανέμορφη 17χρονη κόρη του Κάι. Το «παρών» έδωσε και ο άλλος γιος του, Έρικ, με τη σύζυγό του Λάρα.

Μαζί τους ήταν, ακόμη, ο νέος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς, με τη σύζυγό του Ούσα.

Παρόντες ήταν και πολλοί πολιτικοί υποστηρικτές του αλλά και μεγιστάνες όπως ο Έλον Μασκ.

«Υπάρχουν πρόσωπα που επιστρέφουν, κάποια νέα που εντάσσονται στην ομάδα, όχι αποκλειστικά μεγάλα ονόματα, αλλά και Δημοκρατικοί, ανεξάρτητοι, από τον χώρο των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Τζέισον Μίλερ, σύμβουλος του δισεκατομμυριούχου, στο Fox News χωρίς να επιβεβαιώσει τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη (07.11.2024) τον πρώτο σημαντικό του διορισμό: την 67χρονη Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής του εκστρατείας, στη θέση του προσωπάρχη του.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας θέση στον Λευκό Οίκο, με τη Σούζι Γουάιλς να γίνεται η πρώτη γυναίκα που την καταλαμβάνει.

Ο προσωπάρχης του προέδρου συνήθως έχει μεγάλη επιρροή: διαχειρίζεται το προσωπικό του Λευκού Οίκου, οργανώνει το πρόγραμμα και τον χρόνο του προέδρου και διατηρεί την επαφή με τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους κοινοβουλευτικούς.

«Η Σούζι είναι σκληρή, έξυπνη, καινοτόμα, τη θαυμάζουν και τη σέβονται όλοι», ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του. «Δεν έχω αμφιβολίες ότι θα κάνει περήφανη τη χώρα μας».

Η Γουάιλς έχει εργαστεί για την προεκλογική εκστρατεία του Ρόναλντ Ρήγκαν το 1980 και βοήθησε τον γερουσιαστή της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις να εκλεγεί το 2018. Εργάστηκε επίσης και στις δύο προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ, το 2016 και το 2020.

1. Tiffany Trump

Η Τίφανι Τραμπ, 31 ετών, είναι η μικρότερη κόρη του Τραμπ. Γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του σύντομου γάμου του Τραμπ με την δεύτερη γυναίκα του Μάρλα Μέιπλς τη δεκαετία του 1990 και πήρε το όνομά της από το εμβληματικό κοσμηματοπωλείο της 5ης Λεωφόρου, αγαπημένο στέκι του πατέρα της.

Δεν έχει εμπλακεί σε μεγάλο βαθμό στις πολιτικές προσπάθειες του πατέρα της, αλλά μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2016, το 2020 και το 2024.

Απέφυγε μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, ενδεχομένως επειδή περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της Μάικλ Μπούλος, αλλά έκανε μια εμφάνιση σε μια συγκέντρωση τον Οκτώβριο, όπου την είδαν να βγάζει selfies με οπαδούς του MAGA.

Η 31χρονη εμφανίστηκε επίσης στο δικαστήριο του Μανχάταν για να υποστηρίξει τον πατέρα της κατά τη διάρκεια της δίκης του για τα «κρυφά χρήματα», κατά την οποία καταδικάστηκε για 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων.

Η Τίφανι υπήρξε, φιλόδοξη τραγουδίστρια μετά την κυκλοφορία του single Like a Bird το 2011, έχει επίσης εργαστεί ως βοηθός στο περιοδικό Vogue και έγινε μοντέλο για το 2016 Andrew Warren fashion show κατά τη διάρκεια του New York Fashion Week.

Δεν ακολούθησε τον πατέρα της στον Λευκό Οίκο, σε αντίθεση με την αδελφή της Ιβάνκα, και πήγαινε σχολείο την περίοδο που ο Έρικ και ο Ντον Τζούνιορ ήταν επικεφαλής του Trump Organization.

Η Τίφανι πήρε πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Georgetown το 2020. Σύμφωνα με τα προφίλ της στα social media, το νομικό της έργο επικεντρώνεται στη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης και την εθνική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

2. Michael Boulos

Η Τίφανι Τραμπ παντρεύτηκε τον Μάικλ Μπούλος, 27 ετών, στην έπαυλη Μαρ-α-Λάγκο του πατέρα της τον Νοέμβριο του 2022.

Ο Μάικλ Μπούλος είναι διευθυντής επιχειρηματικής ανάπτυξης και κληρονόμους του νιγηριανού ομίλου επιχειρήσεων Boulos Enterprises, ο οποίος ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Γεννήθηκε στο Λίβανο και μεγάλωσε στη Νιγηρία πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ για να είναι με την αγαπημένη του Τίφανι.

Το ειδύλλιο του ζευγαριού χρονολογείται από το καλοκαίρι του 2018, όταν η Τίφανι έκανε διακοπές με τη Lindsay Lohan στη Μύκονο.

Τον Ιανουάριο του 2021 ο Μάικλ Μπούλος της έκανε πρόταση γάμου στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου με ένα δαχτυλίδι αξίας 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

3. Kimberly Guilfoyle

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News Κίμπερλι Γκιλφόιλ είναι ζευγάρι με τον μεγαλύτερο γιο του Τραμπ, τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, από το 2018, μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο Vanessa.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, αλλά δεν το δημοσιοποίησε μέχρι τον Ιανουάριο του 2022.

Η γοητευτική μελαχρινή, η οποία είναι πρώην σύζυγος του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Gavin Newsom, είχε γίνει έκτοτε εξέχον μέλος του στενού κύκλου και της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ.

Η 55χρονη είναι δικηγόρος με διδακτορικό από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο το 1994. Πλήρωσε τα έξοδα της νομικής σχολής κάνοντας τρεις δουλειές.

Ενώ εργαζόταν ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο, ήρθε σε σύγκρουση με την Κάμαλα Χάρις, η οποία εργαζόταν ως πρώην εισαγγελέας της κομητείας Alameda.

Η Κίμπερλι άρχισε να εργάζεται στο Fox News τον Φεβρουάριο του 2006, αλλά έφυγε κακήν κακώς από το κανάλι τον Ιούλιο του 2018 μετά από μια πολυετή έρευνα για σεξουαλική παρενόχληση που έληξε με εξωδικαστικό συμβιβασμό – τουλάχιστον 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μετά την αποχώρησή της από το Fox, η Κίμπερλι μπήκε ενεργά στην οικογένεια Τραμπ.

Στο παρελθόν το όνομά της είχε ακουστεί για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Υπήρξε σύμβουλος στην εκστρατεία επανεκλογής του Τραμπ το 2020 και εκφώνησε δίλεπτη ομιλία στη συγκέντρωση «Stop the Steal» που προηγήθηκε της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Η Κίμπερλι έδωσε δυναμικό «παρών» στην προεκλογική εκστρατεία του 2024, αναφερόμενη συχνά στην μακροχρόνια έχθρα της με τη Χάρις, και μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τον Ιούλιο.

4. Donald Trump Jr

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι το μεγαλύτερο παιδί και είχε μια ταραχώδη σχέση με τον πατέρα του.

Λέγεται ότι όταν ο Τραμπ εγκατέλειψε την πρώτη του σύζυγο Ιβάνα Τραμπ μετά από σχέση με τη Μάρλα Μέιπλς, οι δυο τους δεν μιλούσαν για χρόνια.

REUTERS/Jeenah Moon

Στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ εμφανίστηκε ξανά στο πλευρό του πατέρα του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του The Apprentice.

Από το 2003 μέχρι το 2018, ο Ντοναλντ Τζ ήταν παντρεμένος με το πρώην μοντέλο Vanessa Kay Haydon και απέκτησαν πέντε παιδιά, την Κάι, 17 ετών, τον Ντόναλντ ΙΙΙ, 15 ετών, τον Τρίσταν, 13 ετών, τον Σπένσερ, 11 ετών, και την Χλόη, 10 ετών.

Κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκστρατειών του πατέρα του το 2020 και το 2024, ο Ντον Τζούνιορ ανέλαβε πολύ πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι το 2016.

Ο Ντον Τζ. επηρέασε τον πατέρα του στην επιλογή του Τζέι Ντι Βανς ως αντιπροέδρου και σύμφωνα με τον ίδιο τον Βανς, έχει μια «ισχυρή φυσική σύνδεση» με τη ρεπουμπλικανική βάση.

Η μετάβαση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο καθοδηγείται κυρίως από φίλους και συγγενείς, συμπεριλαμβανομένων των ενήλικων γιων του, Ντον Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ. Δεν είναι απίθανο να προσφερθεί στον Ντον Τζούνιορ επίσημος ρόλος στη νέα κυβέρνηση του Τραμπ.

5. Kai Trump

Η 17χρονη Κάι Τραμπ είναι η μεγαλύτερη από τα 10 εγγόνια του Τραμπ. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ, παρευρέθηκε σε εκδηλώσεις όπως η ορκωμοσία του και τη γιορτή των πασχαλινών αυγών στον Λευκό Οίκο.

Francis Chung/POLITICO via AP Images

Έγινε κατά κάποιο τρόπο η αγαπημένη του «MAGA» αφού εντυπωσίασε το πλήθος στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2024 με μια ομιλία στην οποία μίλησε με αγάπη για τον «παππού» της πριν παρουσιάσει τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν περάσει τον παππού μου από την κόλαση και αυτός στέκεται ακόμα όρθιος. Παππού, είσαι μεγάλη έμπνευση και σε αγαπώ», είπε.

Η 17χρονη παίζει μανιωδώς γκολφ με λογαριασμούς στα social media – συμπεριλαμβανομένης μιας σελίδας στο YouTube – αφιερωμένους στο πάθος της για το άθλημα.

Πριν από λίγες εβδομάδες, μοιράστηκε έξι φωτογραφίες και ένα βίντεο που αποτύπωναν μερικές από τις καλύτερες στιγμές της πρώτης χρονιάς της στο ελίτ σχολείο Benjamin School στο North Palm Beach.

Σε αυτές, έδειχνε το ολοκαίνουργιο Cybertruck της, ένα αυτοκίνητο που συνήθως κοστίζει εξαψήφιο ποσό και το οποίο κατασκευάστηκε από τον Έλον Μασκ.

Μετά την εμφάνισή της στη σκηνή του προεκλογικού πάρτι, η Κάι ανέβασε στα social media μια τρυφερή φωτογραφία της με τον παππού της.

«Κανείς δεν εργάζεται σκληρότερα και δεν νοιάζεται περισσότερο για τον αμερικανικό λαό. Συγχαρητήρια παππού, σε αγαπώ!» έγραψε κι αφού ο Τραμπ σημείωσε μεγάλες νίκες τόσο στην Πενσιλβάνια όσο και στο Ουισκόνσιν.

