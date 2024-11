Μελάνια Τραμπ: Γρίφος αν θα μετακομίσει στον Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ γίνεται για δεύτερη φορά η Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που την επαναφέρει στον Λευκό Οίκο. Θα επιστρέψει όμως;

Kατά την επινίκια ομιλία του στη Φλόριντα, ο Ντόναλντ Τραμπ, που σε λίγους μήνες θα μετακομίσει στον Λευκό Οίκο για δεύτερη φορά, ευχαρίστησε δημόσια την «υπέροχη» σύζυγό του – όπως την αποκάλεσε – Μελάνια Τραμπ για τη στήριξή της ενώ αναφέρθηκε στο βιβλίο της που κυκλοφόρησε πρόσφατα με τίτλο «Μελάνια».

«Θέλω να ευχαριστήσω την υπέροχη σύζυγό μου Μελάνια, την πρώτη κυρία, η οποία έχει γράψει το βιβλίο με τις καλύτερες πωλήσεις στη χώρα. Μπορείτε να το πιστέψετε; Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, εργάζεται σκληρά για να βοηθήσει τον κόσμο. Ευχαριστώ την οικογένειά μου, τα υπέροχα παιδιά μου», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη σύζυγό του, στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κρατούσε από το χέρι τη Μελάνια Τραμπ, η οποία χαιρετούσε τα πλήθη με ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη και στη συνέχεια τής έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο.

Η 54χρονη Μελάνια απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό από αυτήν την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ ενώ δεν παρακολούθησε κανένα από τα δύο προεδρικά ντιμπέιτ.

Η Μελάνια έχει έχει καταστήσει σαφές ότι περιφρονεί την πολιτική.

Θα μετακομίσει ή όχι στην Μελάνια στον Λευκό Οίκο

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει πάρει τον δρόμο για τον Λευκό Οίκο, ένα ερώτημα που φαίνεται να απασχολεί αρκετούς είναι αν η Μελάνια θα επιστρέψει για τα καλά στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το «People», το οποίο επικαλείται πηγές από το περιβάλλον της Μελάνια Τραμπ, η μόνιμη επιστροφή της δεν θεωρείται πιθανή. Αν και ο κόσμος περιμένει από αυτήν να μετακομίσει στον Λευκό Οίκο και να εκτελέσει τα κατάλληλα καθήκοντα, η ίδια δεν είναι τόσο πρόθυμη.

«Θα έχει το ιδιωτικό της διαμέρισμα εκεί, και έχει το σπίτι της στη Νέα Υόρκη και το σπίτι της στο Mar-a-Lago στο Παλμ Μπιτς», λέει η πηγή. «Θα περάσει χρόνο σε όλα αυτά τα μέρη».

Ερωτηθείσα αν σκέφτεται να κάνει τον Λευκό Οίκο την κύρια κατοικία της, ωστόσο, η πηγή λέει: «Δεν είναι πιθανό».

Ο μοναδικός γιος της με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο 18χρονος Μπάρον Τραμπ, φοιτά στο πρώτο έτος σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και η Μελάνια φέρεται να ελπίζει να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του.

«Όσο και αν η Μελάνια αγαπά το Μαρ-α-Λάγκο και τη ζωή της στο Παλμ Μπιτς, θα περνά περισσότερο χρόνο στη Νέα Υόρκη με τον γιο της, που είναι πιο σημαντικός για εκείνη από οτιδήποτε άλλο», λέει η πηγή για τους επόμενους μήνες.

«Σίγουρα δεν θα επιστρέψει στην Ουάσιγκτον για να ζήσει», ισχυρίζεται μία άλλη πηγή στο People. «Θα μείνει μεταξύ Φλόριντα και Νέας Υόρκης».

«Η Μελάνια θα κάνει αυτό που πρέπει, αλλά θα έχει πάντα μια δική της ζωή μακριά από την πολιτική», τονίζει: «Σφίγγει τα δόντια της, γυρίζει το κεφάλι της και κάνει ό,τι πρέπει να κάνει.

Ωστόσο, υπάρχουν και οι διαφορετικές απόψεις. Ένας άνθρωπος κοντά στο περιβάλλον της αναφέρει ότι η 54χρονη θα κάνει όλα όσα ζητούνται από τον ρόλο της ως πρώτης κυρίας, για δεύτερη φορά.

«Η Μελάνια είναι μια μοναδική πρώτη κυρία και ιδανική για την εποχή που ζούμε», λέει.

«Έχει τις δικές της απόψεις και κάποιες είναι διαφορετικές από του συζύγου της . Αλλά δεν αποτελεί έκπληξη για όποιον γνωρίζει πραγματικά τον Ντόναλντ, δεν είναι τόσο μακριά σε ορισμένα θέματα».

Οι σχέσεις της Μελάνια με τον Λευκό Οίκο

Η Μελάνια «μισεί την πολιτική» και προσπαθεί να μείνει όσο το δυνατόν πιο μακριά από αυτήν, λέει η πηγή.

«Η ασφάλεια και η ευημερία της Μπάρον θα παραμείνουν πάντα στην κορυφή της λίστας των προτεραιοτήτων της, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα απέφευγε τα καθήκοντά της ως πρώτης κυρίας εάν αυτή η ευκαιρία εμφανιστεί ξανά», πιστεύει η πηγή.

Όταν έγινε πρώτη κυρία το 2017, η Μελάνια Τραμπ δεν μετακόμισε στον Λευκό Οίκο για αρκετούς μήνες, ώστε ο Μπάρον, τότε 10 ετών, να τελειώσει τη σχολική χρονιά.

Για την Μελάνια δεν ήταν πάντα μία ευχάριστη εμπειρία η ζωή της στον Λευκό Οίκο. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, δέχτηκε κριτική για το ντύσιμό της, τις επιλογές της στη διαμόρφωση των χώρων του Λευκού Οίκου και αποκάλεσε τον εαυτό της «το πιο εκφοβισμένο άτομο στον κόσμο».

Γενικά κράτησε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης Τραμπ και λέγεται ότι ήταν βαθιά δυσαρεστημένη.

Άλλοι όμως πιστεύουν ότι οι αναφορές για την υποτιθέμενη δυστυχία της είναι υπερβολικές.

Η Mary Jordan, συγγραφέας του βιβλίου «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», δήλωσε στο ABC News:

«Νομίζω ότι υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι πραγματικά μισούσε να είναι η πρώτη κυρία. Πραγματικά της άρεσαν πολλά από αυτά. Της άρεσε να συναντά ξένους ηγέτες, απλά θέλει να κάνει αυτό που θέλει να κάνει.

«Έχει πει στον κόσμο “κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ αυτή που εκλέχτηκε”, οπότε αν θέλει να πάει στο Mar-a-Lago και να αράξει μόνη της για δύο εβδομάδες, ας το κάνει. Αλλά θα είναι στον Λευκό Οίκο, της αρέσει πολύ η μεγαλοπρέπεια και οι περιστάσεις».

Η Μελάνια είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, αν ο Τραμπ κερδίσει μια δεύτερη θητεία.

Όταν ρωτήθηκε στο Fox & Friends κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για το αν ανυπομονεί να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, η Μελάνια είπε:

«Δεν έχω άγχος γιατί αυτή η φορά είναι διαφορετική. Έχω πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, πολύ περισσότερες γνώσεις. Ήμουν και στο παρελθόν στον Λευκό Οίκο, οπότε όταν μπαίνεις μέσα, ξέρεις ακριβώς τι να περιμένεις».

Πληροφορίες από Independent και People

Φωτογραφίες από Reuters