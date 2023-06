Η Wagner συνεχίζει και προσπαθεί να καταλάβει όσες περισσότερες περιοχές μπορεί στην Ρωσία, μετά από τον έλεγχο της πόλης του Ροστόφ.

Ρωσική πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι οι μαχητές της Wagner έθεσαν υπό τον έλεγχό τους όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Βορονέζ, το οποίο βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, της Μόσχας.

“Στο πλαίσιο της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης στο έδαφος της περιφέρειας Βορονέζ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγουν τις απαραίτητες ενέργειες επιχειρήσεων και μάχης”, διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ, που παραμένει πιστός στον Πούτιν.

Στο διάγγελμά του ο Πούτιν έκανε λόγο για προδοσία, και πως θα τιμωρηθούν όσοι συμμετέχουν σε αυτή.

Νωρίτερα ο Πριγκόζιν δήλωσε πως βρίσκεται στο αρχηγείο του ρωσικού στρατού στο Ροστόφ – κέντρο διοίκησης κλειδί στη ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας – προσθέτοντας πως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, ιδίως το αεροδρόμιο, βρίσκονται στα χέρια των ανδρών του.

«Βρισκόμαστε στο αρχηγείο, είναι 07:30 το πρωί», ανέφερε ο Γεβγκένι Πριγκόζιν σε βίντεο στο Telegram. «Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ροστόφ βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου», πρόσθεσε, ενώ διακρίνονταν ένστολοι πίσω του καθώς βάδιζαν.

The circus of #Rostov is also under control of the Wagnerites. pic.twitter.com/EvLP2fPyNi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Seizure of a building of the Russian Ministry of Defense in Rostov-on-Don. pic.twitter.com/9GEbCOvIxm — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Σε άλλο βίντεο, ο Πριγκόζιν φαίνεται μαζί με Ρώσο υφυπουργό Άμυνας, τον Γιούνος-Μπεκ Εβκούροφ, και τον αντιστράτηγο Βλαντίμιρ Αλεξέγιεφ, στους οποίος κάνει κήρυγμα για το πώς αντιμετωπίζουν τους στρατιώτες.

Στο τελευταίο βίντεο –το οποίο δεν μπορεί να εξακριβωθεί πότε ή πού μαγνητοσκοπήθηκε– ο Πριγκόζιν δηλώνει πως οι δυνάμεις του έχουν αποκλείσει την πόλη Ροστόφ, ότι είναι έτοιμοι να κάνουν πορεία προς τη Μόσχα, ενώ απαιτεί να πάνε να τον δουν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Βαλερί Γκεράσιμοφ και ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού.

Στο πρώτο βίντεο ο επικεφαλής της Βάγκνερ λέει πως τα στρατιωτικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις στην Ουκρανία «αναχωρούν κανονικά» από το αεροδρόμιο του Ροστόφ για να εκτελέσουν τα «μάχιμα καθήκοντά τους» και «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα».

«Το κύριο κέντρο διοίκησης λειτουργεί κανονικά», συνεχίζει ο Πριγκόζιν διαβεβαιώνοντας πως «κανένας αξιωματικός» δεν απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της.

«Μεγάλος αριθμός περιοχών που είχαν κατακτηθεί στην Ουκρανία χάθηκαν και πολλοί στρατιώτες σκοτώθηκαν», επιμένει, επαναλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά την κατηγορία του πως η στρατιωτική ιεραρχία δεν λέει την αλήθεια για την κατάσταση στα μέτωπα.

Ο στρατός χάνει «ως και 1.000 στρατιώτες την ημέρα», είπε ο Πριγκόζιν, διευκρινίζοντας πως μιλάει νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους κι όσους αρνούνται να πολεμήσουν.

Συναγερμός και ενισχυμένα μέτρα στην Μόσχα και άλλες περιοχές

Η Μόσχα και η περιφέρεια του Ροστόφ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, και αυτή του Λίπετσκ ανακοίνωσαν σήμερα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας λόγω της εξέγερσης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner.

Η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επιβάλλει αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα και την περιοχή της.

“Βάσει των πληροφοριών που μας έρχονται, αντιτρομοκρατικές δραστηριότητες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μόσχα με στόχο να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας”, αναφέρει ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Στο νότιο τμήμα της Ρωσίας, στην περιφέρεια του Ροστόφ, όπου η Βάγκνερ δηλώνει ότι έχουν φτάσει δυνάμεις της, οι αρχές έχουν απευθύνει έκκληση οι κάτοικοι να μείνουν στα σπίτια τους.

“Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων της περιφέρειας. Ζητώ από όλους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο αν είναι απόλυτα απαραίτητο”, ανέφερε ο περιφερειάρχης του Ροστόφ Βασίλι Γκόλουμπεφ μέσω της πλατφόρμας Telegram.