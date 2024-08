Η Αίγυπτος εξέδωσε ΝΟΤΑΜ για αποφυγή του εναέριου χώρου του Ιράν τα ξημερώματα της Πέμπτης

Προειδοποίηση ασφαλείας (ΝΟΤΑΜ) εξέδωσε η Αίγυπτος με την οποία ενημερώνει ότι οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες θα αποφεύγουν να πετάνε στον εναέριο χώρο του Ιράν από τις 04:00 έως τις 07:00 (ώρα Ελλάδας), υπό τον φόβο των αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

«Όλες οι αιγυπτιακές αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να αποφεύγουν να πετούν πάνω από το FIR της Τεχεράνης. Κανένα σχέδιο πτήσης δεν θα γίνει αποδεκτό για πτήσεις πάνω από αυτήν την περιοχή», επισημαίνεται στην προειδοποίηση, που αναφέρεται σε αυτό το διάστημα τριών ωρών.

«Μια τέτοια NOTAM από την Αίγυπτο είναι πολύ ασυνήθιστη. Είναι πιθανό να πρόκειται για μια ένδειξη μιας ιρανικής απάντησης στο Ισραήλ και με τη σειρά της μιας ευρύτερης διαταραχής του εναέριου χώρου, την ίδια στιγμή ενδέχεται να υπάρχει άλλος λόγος», αναφέρει ο OPSGROUP, ένας οργανισμός που μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τους εναέριους κινδύνους.

Egypt has issued a curious NOTAM instructing Egyptian airlines avoid Iranian airspace between 0100-0400 UTC on 8 Aug. We say curious as Egyptian carriers route around Iran already as normal procedure. 🕵️‍♂️ @_opsgroup pic.twitter.com/hnR8q0Jrz1