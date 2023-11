Για ακόμα μια φορά ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε «δικτάτορα» τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, μετά τη συνάντηση που είχαν οι 2 τους.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Μπάιντεν ανέφερε πως «είναι δικτάτορας με την έννοια ότι κυβερνά μια χώρα, μια κομμουνιστική χώρα, όπου η μορφή διακυβέρνησης είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας», είπε ο αμερικανός πρόεδρος.

Στις μπροστινές θέσεις, εκεί που γίνονταν οι δηλώσεις, καθόταν ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος δεν φαίνεται να… ενθουσιάστηκε από τα όσα είπε ο πρόεδρος.

Κάμερα έπιασε τον Μπλίνκεν να αντιδρά τη στιγμή που ο Μπάιντεν λέει πως ο Σι Τζινπινγκ είναι δικτάτορας.

SEE THIS: Secretary of State Antony Blinken reacts to President Biden off-the-cuff remark calling China’s Xi Jinping a dictator. https://t.co/5RSY22R2J1 pic.twitter.com/zngQb02zcV