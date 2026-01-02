Η Αντζελίνα Τζολί επισκέφτηκε την Ράφα και εξέφρασε την στήριξή της στον παλαιστινιακό λαό

Η κορυφαία ηθοποιός του Χόλιγουντ και πρώην ειδική απεσταλμένη των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, Αντζελίνα Τζολί, επισκέφθηκε το χερσαίο πέρασμα της Ράφα την Παρασκευή (02.01.2026), για να δει από πρώτο χέρι τις συνθήκες και να επισημάνει τις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Αντζελίνα Τζολί φέρεται να συμμετείχε στην επίσκεψη για να εξετάσει την κατάσταση των τραυματιών Παλαιστινίων από τη Γάζα και να αξιολογήσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την παροχή βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης η Αμερικανίδα ηθοποιός, τόνισε τη σημασία της ταχείας αύξησης της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και μια ανθρωπιστική κρίση που επιδεινώνεται.

Μάλιστα, η γνωστή σταρ βρέθηκε στο πέρασμα της Ράφα, έχοντας συνοδεία από αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, καθώς και από Αιγύπτιους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων ο Χαλέντ Μαγκάουερ, κυβερνήτης της Βόρειας Σινά, και η Νάμπιλα Μακράμ, πρώην υπουργός Μετανάστευσης.

Ο κυβερνήτης Μαγκάουερ δήλωσε ότι η αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού σταθμού της Ράφα παραμένει ανοιχτή και είναι έτοιμη να δεχτεί τραυματίες και άρρωστους Παλαιστινίους για θεραπεία σε αιγυπτιακά νοσοκομεία.

Σημείωσε ότι η διάβαση δεν έχει κλείσει από την πλευρά της Αιγύπτου από τις 7 Ιανουαρίου 2023, αν και είπε ότι έκλεισε από το Ισραήλ από την άλλη πλευρά.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς ανησυχίας και υποστήριξης για τις προσπάθειες παροχής βοήθειας και φροντίδας στους ανθρώπους που πλήττονται από την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα.

Σήμερα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ εξέδωσαν κοινή δήλωση εκφράζοντας βαθιά ανησυχία για την ταχέως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Οι υπουργοί προειδοποίησαν ότι οι σκληρές και ασταθείς καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, έχουν επιδεινώσει μια ήδη ευάλωτη κατάσταση.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 170.000 έχουν τραυματιστεί. Σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, που αντιστοιχούν περίπου στο 90% του προπολεμικού πληθυσμού της Γάζας, έχουν εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.