Η ατάκα της Καμίλα που άφησε άφωνη τη Μελάνια: «Θα βραχούν τα οπίσθιά μας»

Η ιστορική επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στις ΗΠΑ – και η πρώτη μετά την επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισάβετ στις ΗΠΑ το 2007 – ανέδειξε και μια αθέατη πλευρά του βρετανικού ζεύγους… το βρετανικό χιούμορ τους.

Εκτός από την ατάκα του Καρόλου στον Τραμπ ότι θα μιλούσαν γαλλικά αν δεν υπήρχε η Μεγάλη Βρετανία – μία πληρωμένη απάντηση στον αμερικανό πρόεδρο που λέει συχνά στους ευρωπαίους ότι «αν δεν ήμασταν εμείς, αυτή τη στιγμή θα μιλούσατε όλοι γερμανικά και ίσως λίγα ιαπωνικά» – ήρθε και το αστείο της Καμίλα στη Μελάνια με μπόλικη δόση βρετανικού χιούμορ.

Η βροχή που συνόδευσε την άφιξη της βρετανικής αποστολής στην Ουάσιγκτον, όπου έγινε δεκτή με κάθε επισημότητα και χλιδή από τον Ντόναλντ Τραμπ και την Μελάνια, έδωσε το έναυσμα για έναν viral διάλογο.

Καθισμένες σε εξέδρα στον κήπο του Λευκού Οίκου, οι δύο γυναίκες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες για τον καιρό, με την Καμίλα να σχολιάζει – σύμφωνα με αναγνώστη χειλιών που μίλησε στη Daily Mail – ότι οι καρέκλες «είναι αρκετά βρεγμένες».

Η Μελάνια συμφώνησε, με τις δύο τους να γελούν, πριν η Καμίλα προσθέσει τη φράση που άφησε «παγωτό» την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ: «Θα βραχούν τα οπίσθιά μας» (We shall have soggy bottoms).

Η έκφραση, είναι ιδιαίτερα γνωστή στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από την εκπομπή The Great British Bake Off, καθώς χρησιμοποιείται για να περιγράψει – κυριολεκτικά – ένα «μουσκεμένο κάτω μέρος», συνήθως σε αποτυχημένες τάρτες.

Η αντίδραση της Μελάνια Τραμπ φάνηκε να προδίδει μια στιγμιαία απορία, καθώς φέρεται να επανέλαβε τη φράση για να επιβεβαιώσει τι άκουσε, πριν οι δύο γυναίκες συνεχίσουν τη συζήτησή τους σε πιο χαλαρό κλίμα.