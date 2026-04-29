Βασιλιάς Κάρολος σε Ντόναλντ Τραμπ: «Αν δεν ήμασταν εμείς θα μιλούσατε γαλλικά»

Πληρωμένη απάντηση από τον Βασιλιά Κάρολο προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος λέει συχνά στους Ευρωπαίους: «Αν δεν ήμασταν εμείς, αυτή τη στιγμή θα μιλούσατε όλοι γερμανικά και ίσως λίγα ιαπωνικά»
Βασιλιάς Κάρολος
Ο Βασιλιάς Κάρολος κατά την ομιλία του στο δείπνο προς τιμήν του στον Λευκό Οίκο / REUTERS/Evelyn Hockstein

Πολλά έχουν ήδη γραφτεί για το δείπνο που παρέθεσε στον Λευκό Οίκο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Βασιλιά Καρόλου ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ.

Ο Κάρολος μάλλον «το φύλαγε» στον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος είχε πει απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους αναφορικά με την βοήθεια των ΗΠΑ στην Ευρώπη κατά τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο ότι «αν δεν είμασταν εμείς, θα μιλούσατε τώρα Γερμανικά».

Ο Βασιλιάς Κάρολος λοιπόν, στην αντιφώνησή του στο δείπνο είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ: «Πράγματι, πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές αυτό το παράδειγμα για να τονίσει την εξάρτηση της Ευρώπης από την αμερικανική στρατιωτική ισχύ. Τον περασμένο Ιανουάριο είχε πει: «Αν δεν ήμασταν εμείς, αυτή τη στιγμή θα μιλούσατε όλοι γερμανικά και ίσως λίγα ιαπωνικά».

Το δείπνο παρατέθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα της τετραήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί ο Κάρολος στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων, αφού ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ισχυριζόμενος ότι δεν τον βοηθάει στη διεξαγωγή του πολέμου στο Ιράν. «Κάνουμε μια δουλίτσα αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και την κάνουμε πολύ καλά», είπε ο Τραμπ στο δείπνο.

«Έχουμε νικήσει στρατιωτικά αυτόν τον συγκεκριμένο αντίπαλο και δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτόν τον αντίπαλο – ο Κάρολος συμφωνεί μαζί μου ακόμα περισσότερο από εμένα- δεν θα αφήσουμε ποτέ αυτό τον αντίπαλο να έχει πυρηνικό όπλο».

Ο Βασιλιάς Κάρολος δεν μίλησε για το Ιράν ούτε για τον πόλεμο καθώς δεν είναι εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης.

Κόσμος
