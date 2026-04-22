Η Diet Coke «θύμα» του πολέμου στο Ιράν – «Μάχη» για ένα κουτάκι στην Ινδία

Ο πόλεμος στο Ιράν προκαλεί πλέον απρόσμενες αναταράξεις που αγγίζουν μέχρι και την… Diet Coke με την Ινδία να αντιμετωπίζει έλλειψη του αγαπημένου αναψυκτικού της Coca Cola λόγω προβλημάτων στην αλυσίδα εφοδιασμού των κουτιών αλουμινίου.

Σύμφωνα με το Reuters, η Diet Coke στην Ινδία πωλείται αποκλειστικά σε κουτάκια αλουμινίου, τα οποία έχουν αρχίσει να εξαντλούνται λόγω καθυστερήσεων στις αποστολές από τον Κόλπο. Η κρίση συνδέεται με τις επιπτώσεις του πολέμου και τον de facto αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου περνά σημαντικό μέρος του παγκόσμιου εμπορίου. Η Coca-Cola αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Κόλπος αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου, όμως οι εξαγωγές έχουν «παγώσει» από τα τέλη Φεβρουαρίου, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα στη βιομηχανία ποτών. Στην Ινδία, η Coca-Cola έχει ήδη ενημερώσει διανομείς ότι αναγκάζεται να περιορίσει τις ποσότητες ή να μην εκτελεί πλήρως τις παραγγελίες.

«Κάνουμε παραγγελίες, αλλά μας λένε ότι υπάρχει έλλειψη λόγω του πολέμου», ανέφερε ένας από τους διανομείς.

Η Ινδία αποτελεί βασική αναπτυσσόμενη αγορά για την εταιρεία, με πωλήσεις που έφτασαν τα 50 δισ. ρουπίες το 2024-25, ενώ τα προϊόντα με χαμηλή ζάχαρη, όπως η Diet Coke, θεωρούνται ιδιαίτερα ανερχόμενη κατηγορία.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι καθυστερήσεις στις εισαγωγές κουτιών και αυξημένο ενεργειακό κόστος στην εγχώρια παραγωγή έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα. Σε αρκετές περιοχές, μάλιστα, οι καταναλωτές στρέφονται πλέον σε εναλλακτικά προϊόντα όπως η Coke Zero σε πλαστική συσκευασία.

«Οι παραγγελίες καθυστερούν πολύ περισσότερο από πριν», λέει ένας καταστηματάρχης στην Ούταρ Πραντές, προσθέτοντας ότι η εταιρεία προωθεί άλλα προϊόντα για να καλύψει το κενό.

Στα social media, η έλλειψη αντιμετωπίζεται με χιούμορ, με χρήστες να ανεβάζουν βίντεο και memes που δείχνουν την «μάχη» για ένα κουτάκι Diet Coke στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Βίντεο δείχνει έναν νεαρό τρέχει μέσα σε σούπερ μάρκετ στην Ινδία και γεμίζει το καλάθι του με δεκάδες κουτάκια Diet Coke.