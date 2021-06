Την ακύρωση της εκτέλεσης του 20χρονου Χοσεΐν Σαχμπαζί ζητά από τις Αρχές του Ιράν, η Διεθνής Αμνηστία. Ο 20χρονος κατηγορείται για φόνο και, σύμφωνα με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), «ομολόγησε» έπειτα από βασανιστήρια.

«Οι ιρανικές αρχές πρέπει να ακυρώσουν αμέσως την εκτέλεση του Χοσεΐν Σαχμπαζί που είναι προγραμματισμένη για τις 28 Ιουνίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ντιάνα Ελταχάγουι, αναπληρώτρια περιφερειακή διευθύντρια της Αμνηστίας για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

«Η επιβολή της θανατικής ποινής σε κάποιον που ήταν παιδί όταν διέπραξε το έγκλημα απαγορεύεται βάσει του διεθνούς δικαίου για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και αντιβαίνει στις διεθνείς υποχρεώσεις του Ιράν», συνέχισε.

