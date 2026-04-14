Η Disney περικόπτει 1.000 θέσεις εργασίας: Απέλυσε εργαζομένους από το τμήμα μάρκετινγκ μέσω email

Η Disney τόνισε ότι απασχολούσε περίπου 231.000 άτομα μέχρι τον Σεπτέμβριο, στο τέλος του οικονομικού έτους
Walt Disney
AP Photo/Richard Drew

Σε απολύσεις με email προς τους εργαζομένους, προχώρησε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Τζος Ντ’ Αμάρο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14.04.2026) καθώς ο ίδιος επιδιώκει να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της εταιρείας.

Οι περικοπές θα αφορούν κυρίως το τμήμα μάρκετινγκ της Disney, το οποίο αναδιοργανώθηκε τον Ιανουάριο, και άλλα τμήματα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στούντιο και τηλεόρασης, στο ESPN, προϊόντα και τεχνολογία και ορισμένες εταιρικές λειτουργίες, σύμφωνα με ένα άτομο με γνώση των σχεδίων.

Περίπου 1.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν, σύμφωνα με την πηγή.

«Δεδομένου του ταχέως εξελισσόμενου ρυθμού των βιομηχανιών μας, αυτό απαιτεί να αξιολογούμε συνεχώς πώς να προωθήσουμε ένα πιο ευέλικτο και τεχνολογικά εξοπλισμένο εργατικό δυναμικό για να καλύψει τις ανάγκες του αύριο», έγραψε ο Ντ’ Αμάρο σε email που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

«Κατά συνέπεια, θα καταργήσουμε ρόλους σε ορισμένα τμήματα της εταιρείας».

Όπως και άλλα στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney προσαρμόζεται στις νέες οικονομικές πραγματικότητες, όπως της φθίνουσας πορείας σε επιχειρήσεις τηλεόρασης, της συρρίκνωσης των εισπράξεων και του αυξημένου ανταγωνισμού.

Ο τελευταίος μεγάλος γύρος απολύσεων έγινε το 2023, όταν η Disney ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 7.000 θέσεις εργασίας στο πλαίσιο μιας προσπάθειας εξοικονόμησης 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κόστος.

Η Disney τόνισε ότι απασχολούσε περίπου 231.000 άτομα μέχρι τον Σεπτέμβριο, στο τέλος του οικονομικού έτους.

Η Wall Street Journal ανέφερε πρώτη τις περικοπές θέσεων εργασίας που σχεδιάζει η εταιρεία.

