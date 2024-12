Η ΕΕ ξεκινά επιχείρηση «Αερογέφυρα» για ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία – Στην Άγκυρα η Πρόεδρος της Κομισιόν

Η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στην Συρία και η ανάδειξη νέας προσωρινής κυβέρνησης από τις δυνάμεις των ανταρτών «έκλεισε» έναν κύκλο αιματηρών εμφύλιων συρράξεων από το 2011, με χιλιάδες νεκρούς, τραυματίες, πρόσφυγες και εκτοπισμένους, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα (13.12.2024) ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκτελέσει επιχείρηση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Συρία, η οποία προβλέπει την δημιουργία αερογέφυρας για την παροχή τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης στον συριακό λαό.

Ειδικότερα, η νέα επιχείρηση ανθρωπιστικής αερογέφυρας θα αφορά όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη στη Συρία, για την παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και άλλων βασικών προμηθειών, με την χρήση αεροπορικών μέσων για την μεταφορά τους, ενώ ακόμα προβλέπεται και η αύξηση της ανθρωπιστικής χρηματοδότησής της.

We stand with the people of Syria.



Today, we are launching a new Humanitarian Air Bridge operation to deliver emergency healthcare and essential supplies to those most in need.



In such volatile times, our help is more crucial than ever ↓