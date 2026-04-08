Η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν δεν αρέσει στην ισραηλινή Δεξιά: Χαμένη ευκαιρία και βαθιές ανησυχίες

Η κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων ΗΠΑ-Ιράν παρουσιάζεται ως διπλωματική νίκη στην Ουάσιγκτον, όμως στο Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου / REUTERS / Ronen Zvulun

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε εκεχειρία με το Ιράν έγινε δεκτή με επιφυλάξεις στο Ισραήλ, όπου η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να τη στηρίξει, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Μιάμιση ώρα πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες. Παράλληλα εμφανίστηκε ανοιχτός σε κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα επαναλειτουργήσει πλήρως το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν δηλώνει ότι πέτυχε μια μεγάλη νίκη και ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχτούν το σχέδιο των 10 σημείων, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία δημοσιεύθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η εκεχειρία δύο εβδομάδων ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να παρουσιάζεται ως διπλωματική νίκη στην Ουάσιγκτον, όμως στο Ισραήλ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα στους κύκλους της δεξιάς και της ακροδεξιάς. Για πολλούς από αυτούς, η χρονική στιγμή της συμφωνίας ισοδυναμεί με μια χαμένη στρατηγική ευκαιρία: εκτιμούν ότι το Ιράν βρισκόταν υπό πρωτοφανή πίεση και ότι μια συνέχιση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να επιφέρει πιο καθοριστικό πλήγμα, τόσο στο πυρηνικό του πρόγραμμα όσο και στην περιφερειακή του επιρροή.

Αντίθετα, η παύση των εχθροπραξιών εκλαμβάνεται ως κίνηση που επιτρέπει στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί, διατηρώντας παράλληλα κρίσιμα στρατηγικά εργαλεία – από το πυρηνικό της απόθεμα μέχρι την ικανότητα ελέγχου της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο.

Πέρα από το στρατιωτικό σκέλος, η εκεχειρία ενισχύει και μια βαθύτερη ανησυχία: ότι ακόμη και υπό έναν πρόεδρο – τον Τραμπ – φιλικά διακείμενο προς το Ισραήλ, οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθειμένες να φτάσουν μέχρι τέλους σε μια σύγκρουση με το Ιράν, γεγονός που, σύμφωνα με τους επικριτές, υπονομεύει τη μακροπρόθεσμη αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Θολό το τοπίο στον Λίβανο

Σύγχυση επικρατεί στον Λίβανο αναφορικά με την εκεχειρία που επετεύχθη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τη χώρα να ζητά επειγόντας διευκρινίσεις σχετικά με το αν συμπεριλαμβάνεται στην κατάπαυση του πυρός.

Ο υπουργός Οικονομίας του Λιβάνου, Αμέρ Μπισάτ μίλησε στο CNBC, και σημείωσε ότι η χώρα παίρνει «αντιφατικά μηνύματα». Νωρίτερα, σύμφωνα με το Reuters, η Χεζμπολάχ σταμάτησε τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο.

Το Ισραήλ, δήλωσε ότι η δύο εβδομάδων εκεχειρία δεν ισχύει για τη χώρα και εξέδωσε εντολή εκκένωσης για την πόλη της Τύρου, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, εν όψει πιθανών επιθέσεων.

«Λαμβάνουμε ανάμεικτα μηνύματα ή ανάμεικτες αναφορές», δήλωσε ο Μπισάτ.

«Κάποιοι υπονοούν ότι ο Λίβανος αποτελεί μέρος μιας εκεχειρίας, άλλοι, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, λένε ότι δεν είναι. Αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσουμε τις επόμενες ώρες. Προφανώς, η ελπίδα μας, η απαίτησή μας, ήταν πάντα να τερματιστούν οι εχθροπραξίες».

Η κατάσταση του Λιβάνου στην κατάπαυση του πυρός φαίνεται αβέβαιη μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας αργά την Τρίτη (07.04.20260. Να σημειωθεί κιόλας πως οι νεκροί είναι πάνω από 1.500 από τις 2 Μαρτίου.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος βοήθησε στη μεσολάβηση της συμφωνίας, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X τη νύχτα ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι περιφερειακοί σύμμαχοί τους «συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και αλλού».

