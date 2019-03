Η έκπληξη του ζεύγους Ομπάμα στην Τζένιφερ Λόπεζ και Άλεξ Ροντρίγκεζ

«Τζένιφερ και Άλεξ – Η Μισέλ και εγώ απλά θέλαμε να σας συγχαρούμε για τον αρραβώνα σας. Μετά από 26 χρόνια μαζί, μπορούμε να πούμε ότι οποιεσδήποτε προκλήσεις μπορεί να φέρει η ζωή, το να τις μοιράζεσαι με κάποιον που αγαπάς κάνει τα πάντα καλύτερα. Ό, τι καλύτερο, Μπαράκ Ομπάμα » έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στη χειρόγραφη συγχαρητήρια επιστολή του όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

This means the world to us.

#44 pic.twitter.com/TyIQTMAOpW

— Alex Rodriguez (@AROD) 22 Μαρτίου 2019