Η Ελισάβετ την είπε… στον Χάρι: «Χαίρομαι» για την Μέγκαν, αλλά μην ξεχνάς τις αρχές σου

H βασίλισσα Ελισάβετ φαίνεται πως προσπαθεί να δείξει στον πρίγκιπα Χάρι ότι είναι βαθιά προβληματισμένη με τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Η βασίλισσα πήρε τηλέφωνο τον εγγονό της και του είπε πως χαίρεται πολύ που εκείνος βρήκε την ευτυχία στο πλευρό της Μέγκαν Μαρκλ, ωστόσο τον προειδοποίησε στη νέα του ζωή να πορευθεί με τις αξίες της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την Mirror, η συζήτηση μεταξύ της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Χάρι έγινε σε ήρεμους τόνους. Ωστόσο, μετά το τηλεφώνημα ανακοινώθηκε ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ θα δώσουν συνέντευξη στην Όπρα, γεγονός που δεν άρεσε καθόλου στο Μπάκιγχαμ. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο «χτύπημα» των Σάσεξ, αφού ο πρίγκιπας Χάρι έδωσε συνέντευξη στο «The Late Late Show» του Τζέιμς Κόρντεν.

Πηγές προσκείμενες στο Παλάτι αναφέρουν ότι δεν άρεσαν καθόλου τα όσα παρακολούθησε η βασιλική οικογένεια…

Queen ‘told Prince Harry she is delighted he found happiness with Meghan but warned him to uphold his family’s values’ during call https://t.co/CqtRoU7VQj pic.twitter.com/mbykdb6mEO

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, η τηλεοπτική συνέντευξη στο «The Late Late Show» γυρίστηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, προτού ανακοινωθεί από το Μπάκιγχαμ ότι ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ και η σύζυγός του Μέγκαν χάνουν οριστικά κάποια σημαντικά προνόμια και αξιώματα.

Ο πρίγκιπας Χάρι μαζί με το διάσημο -επίσης Βρετανό- παρουσιαστή, ανέβηκαν σε ένα διώροφο, ανοιχτό λεωφορείο ήπιαν απογευματινό τσάι και έκαναν βόλτα στο ηλιόλουστο Λος Άντζελες. Μάλιστα, ο Δούκας του Σάσεξ δεν δίστασε ακόμα και να… ραπάρει με το τραγούδι των τίτλων από τη σειρά «The Fresh Prince Of Bel-Air». Από την βόλτα τους φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η Μέγκαν Μαρκλ και έτσι της έκαναν βίντεοκλήση. Η Δούκισσα του Σάσεξ ρώτησε τον σύζυγό της πως είναι η βόλτα τους, με τον πρίγκιπα να απαντά ότι ο Κόρντεν είναι ο «χειρότερος ξεναγός του LA».

Prince Harry says we ‘never walked away’ from the Royal family and insists he did ‘what any husband or father would do’ https://t.co/SjkNrXWY1h pic.twitter.com/aCqMbzAjCe