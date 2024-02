Η Επιτροπή του Νόμπελ επιτίθεται στον Πούτιν για την καταδίκη και φυλάκιση του αντικαθεστωτικού νομπελίστα Ορλόφ

Με βαριές εκφράσεις κατά του Ρώσου προέδρου, Βλάντιμιρ Πούτιν, εκφράζεται η Επιτροπή του Νόμπελ, μετά την καταδίκη του αντιφρονούντα Όλεγκ Ορλόφ από δικαστήριο της Μόσχας.

Με εκφράσεις όπως «προσπάθεια φίμωσης» και «απόδειξη παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» η επιτροπή του Νόμπελ καταφέρεται εναντίον του Πούτιν και στηλιτεύει την καταδίκη του Ορλόφ.

Η καταδίκη του Ρώσου αντιφρονούντα Όλεγκ Ορλόφ, κορυφαίας προσωπικότητας της οργάνωσης Memoria που βραβεύθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2022, αποτελεί νέα απόπειρα του καθεστώτος του Βλάντιμιρ Πούτιν να φιμώσει τις κριτικές φωνές στην Ρωσία, καταγγέλλεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής του Νόμπελ στο Όσλο.

«Επί πολλά χρόνια, το καθεστώς του Πούτιν προσπάθησε να φιμώσει τους ηγέτες του Memorial και άλλων σημαντικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ρωσία και σήμερα χρησιμοποιεί τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πρόσχημα για να ολοκληρώσει την δουλειά», δηλώνει στην ανακοίνωση ο πρόεδρος της Επιτροπής του Νόμπελ στην Νορβηγία Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες. «Είναι σημαντικό να μην το καταφέρει».

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε χθες τον 70χρονο Όλεγκ Ορλόφ σε φυλάκιση δυόμισι ετών για την επανειλημμένη καταδίκη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία.

One of Russia’s most prominent human rights campaigners Oleg Orlov led from court, handcuffed, sent to prison for “repeatedly discrediting” the Russian army. pic.twitter.com/QcndhafphD — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 27, 2024

Η καταδίκη αυτή «βασίζεται σε πολιτικά κίνητρα και συνιστά νέα απόδειξη της αυξανόμενης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης στην σημερινή Ρωσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

New statement: The Norwegian Nobel Committee is appalled by the news that the Russian human-rights activist Oleg Petrovich Orlov has been sentenced to 2½ years in prison. Orlov is co-chairman of the Nobel Peace Prize-awarded human rights group Memorial. https://t.co/1tKm8VJgM5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) February 28, 2024

Ο Όλεγκ Ορλόφ καταδικάσθηκε γιατί διαδήλωσε κατά της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και γιατί υπέγραψε βιτριολικό άρθρο κατά της ρωσικής ηγεσίας που δημοσιεύθηκε στην γαλλική Mediapart.

Εκεί κατηγορούσε τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για μαζικές δολοφονίες Ουκρανών πολιτών και μιλούσε για την νίκη των πιο σκοτεινών δυνάμεων στην Ρωσία, των δυνάμεων «που ονειρεύονταν ολοκληρωτική εκδίκηση» μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991.

My colleague, the head of the human rights center “Memorial,” 70-year-old Oleg Orlov, has just been sentenced to 2 years and 6 months in a Russian prison for his human rights activities. 1/4 pic.twitter.com/ZCke6zGQf8 — Oleksandra Matviichuk (@avalaina) February 27, 2024

Ο 70χρονος Όλεγκ Ορλόφ ήταν επί δύο δεκαετίες κορυφαίο στέλεχος της οργάνωσης Memorial, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης 2022, έναν χρόνο μετά την απαγόρευση της λειτουργίας της και την διάλυσή της από το ρωσικό καθεστώς.

Απευθυνόμενος στο δικαστήριο, ο Ολεγκ Ορλόφ κατήγγειλε «τον στραγγαλισμό της ελευθερίας» στην Ρωσία κάνοντας λόγο για «δυστοπία».

Η οργάνωση Memorial ιδρύθηκε το 1989 για να φροντίσει για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης με την καταγραφή των περιστατικών της καταπάτησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από την εποχή του Ιωσήφ Στάλιν μέχρι σήμερα, και για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου με ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη κάθε ενός από τα θύματα του σοβιετικού και του ρωσικού καθεστώτος.