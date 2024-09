Η Ευρώπη αντιμέτωπη ταυτόχρονα με πλημμύρες και πυρκαγιές – 16 νεκροί από την κακοκαιρία «Boris», καίγεται η Πορτογαλία

Στη διπλή «μέγγενη» πολύνεκρων πλημμυρών και καταστροφικών πυρκαγιών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Στην ανατολική Ευρώπη, η κακοκαιρία «Boris» έχει προκαλέσει το τελευταίο τον θάνατο τουλάχιστον 16 ανθρώπων στη Ρουμανία, την Πολωνία, την Τσεχία και την Αυστρία από τις πλημμύρες, ενώ ο τελικός απολογισμός δεν αποκλείεται να είναι βαρύτερος, με δεδομένο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι. Παράλληλα, χιλιάδες στρέμματα της Πορτογαλίας κάηκαν από τις τεράστιες πυρκαγιές.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, πολλοί οικισμοί έχουν πλημμυρίσει ή έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση. Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις οδικές και σιδηροδρομικές μετακινήσεις και μεταφορές. Στην πόλη Νίσα της Πολωνίας οι αρχές εκκένωσαν το τοπικό νοσοκομείο, προσθέτοντας πως ένα από τα θύματα της καταιγίδας είναι ένας γιατρός που είχε αναχωρήσει από το νοσοκομείο μετά από την υπηρεσία του.

Στην Τσεχία, η Οστράβα, με πληθυσμό 280.000 κατοίκων, έμεινε χωρίς ζεστό νερό αφότου τα ορμητικά νερά προκάλεσαν την αναστολή λειτουργίας σε κοντινή μονάδα θέρμανσης, σύμφωνα με το CNN.

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι θα διατεθεί 1 δισεκατομμύριο ζλότι (περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ) προς υποστήριξη των πλημμυροπαθών κι ότι θα ζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Αυστρία η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα αρωγής ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπό τη σκιά των καταστροφών έχει ανασταλεί η προεκλογική εκστρατεία στην Αυστρία, μολονότι η χώρα απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες από τις εθνικές κάλπες της 29ης Σεπτεμβρίου, ενώ στην Τσεχία δεν αποκλείεται να επηρεαστούν οι εκλογές για τη γερουσία και την αυτοδιοίκηση που κανονικά είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν για αυτή την εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, στην Ουγγαρία, ο δήμαρχος της Βουδαπέστης προειδοποίησε τους κατοίκους ότι η πρωτεύουσα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο των χειρότερων πλημμυρών της τελευταίας δεκαετίας και ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν 1 εκατομμύριο σάκοι με άμμο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, σύμφωνα με το Associated Press, καθώς τα νερά του Δούναβη αναμένεται να αρχίσουν να απειλούν τις παρόχθιες περιοχές τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

🚨🇦🇹 Meanwhile in Austria



Devastating flooding across Eastern Europe with Austria experiencing the worst floods in its history. Clip below from Ladek-Zdroj yesterday.



Flooding is getting worse rapidly across Europe – Climate Change will be blamed.



Reality is this is… pic.twitter.com/AGvQ5TtIfN — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 16, 2024

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο X ότι αναβάλει όλες τις υποχρεώσεις του εκτός Ουγγαρίας, περιλαμβανομένης προγραμματισμένης εμφάνισης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στη Σλοβακία ο Δούναβης έχει ήδη προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα στην παλιά πόλη της Μπρατισλάβας, όπως μεταδίδει το BBC, σημειώνοντας μάλιστα ότι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το επίπεδο των υδάτων αναμένεται να αυξηθεί.

🇵🇱 Torrential rain from Storm Boris has swelled rivers across central and eastern Europe. After a dam burst in Poland, the town of Stronie Slaskie was flooded, people were evacuated by helicopters. Major floods also in Austria, the Czech Republic and Romania. Hundreds of… pic.twitter.com/xGNx6sdkIQ — SputnikSpreader (@VasBroughtToX) September 16, 2024

Πυρκαγιές στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλία ζήτησε από την ΕΕ να της στείλει περισσότερα πυροσβεστικά αεροσκάφη τη Δευτέρα, καθώς τουλάχιστον 15 πυρκαγιές μαίνονται σε κεντρικές και βόρειες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης μιας που έκαψε σπίτια στα περίχωρα της πόλης Albergaria-a-Velha.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τη φωτιά και τρεις άλλες στη βορειοδυτική περιοχή Αβέιρο, όπου η αστυνομία έκλεισε αυτοκινητόδρομους – συμπεριλαμβανομένου ενός τμήματος του κεντρικού αυτοκινητόδρομου μεταξύ Λισαβόνας και Πόρτο – και εκκένωσε πολλά χωριά.

Στο άλλο άκρο της Γηραιάς Ηπείρου, στην Πορτογαλία, περισσότεροι από 800 πυροσβέστες μάχονται με τέσσερις πυρκαγιές στην περιοχή Αβέιρο, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, ενώ συνολικά 15 μέτωπα παραμένουν ανεξέλεγκτα στα κεντρικά και βόρεια, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Espero que esta estrada já se encontre cortada em Albergaria / Aveiro pic.twitter.com/ggjG9RiovC — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) September 16, 2024

Η πύρινη λαίλαπα έχει καταστρέψει τουλάχιστον τέσσερα σπίτια στα περίχωρα της πολης Αλμπεργκάρια-α-Βέλα, πληθυσμού 25.000 ανθρώπων, και απειλεί κι άλλες βιομηχανικές και οικιστικές ζώνες γύρω από τον αστικό ιστό. Η αστυνομία έχει απαγορεύσει τη μετακίνηση σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη Λισαβόνα με το λιμάνι του Πόρτο.

Η πορτογαλική κυβέρνηση έχει ζητήσει τη συνδρομή του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας RescEU για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ο αρμόδιος επίτροπος Γιάνες Λέναρτσιτς ανακοίνωσε μέσω X ότι έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη από την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία έχουν κινητοποιηθεί ώστε να υποστηριχθεί η Πορτογαλία.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Λούις Μοντενέγκρο ανακοίνωσε ότι ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του για τις επόμενες ημέρες, καθώς θα εργάζεται για τον «συντονισμό» του αγώνα κατά των πυρκαγιών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa.

In Portugal a massive wildfire is out of control. With at least 15 fires raging in central and northern regions.#Portugal pic.twitter.com/j7q0oJc4wz — shivam sharma (@shivams53345792) September 16, 2024

Η κυβέρνηση ζήτησε οκτώ ακόμη αεροσκάφη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, γνωστού ως RescEU.

Τέσσερις αναμένεται να φτάσουν αργότερα το απόγευμα, δύο από την Ισπανία και δύο από τη Γαλλία, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στο Reuters.

Η κατάσταση πιθανότατα θα επιδεινωθεί εν μέσω ασυνήθιστα ξηρών συνθηκών για την εποχή του χρόνου και ριπών ανέμου έως και 70 χλμ/ώρα (43 μίλια/ώρα), δήλωσε ο διοικητής εθνικής έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας Αντρέ Φερνάντες.

Σχεδίαζε να διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση ειδικού κόκκινου συναγερμού σε ολόκληρη την ηπειρωτική Πορτογαλία.

Ο δήμαρχος της Albergaria-a-Velha Antonio Loureiro δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η φωτιά έχει κάψει τέσσερα σπίτια και απειλεί άλλα 20 καθώς μαίνεται στη βιομηχανική και οικιστική περίμετρο της πόλης των περίπου 25.000 κατοίκων.

I thought this was night time but it isn’t!! This is on the A1 in the Albergaria-a-Velha area in Portugal a few hours ago…..🔥😱pic.twitter.com/4bj0h1D5a3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 16, 2024

Συνολικά, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι 1.500 πυροσβέστες συμμετείχαν σε όλη τη χώρα, όπου οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30 βαθμούς Κελσίου (86 βαθμούς Φαρενάιτ) το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να παραμείνουν υψηλές μέχρι την Τρίτη.

Η Πορτογαλία και η γειτονική Ισπανία έχουν καταγράψει λιγότερες πυρκαγιές από ό,τι συνήθως μετά από ένα βροχερό ξεκίνημα του έτους. Αλλά και οι δύο παραμένουν ευάλωτες στις όλο και πιο ζεστές και ξηρές συνθήκες που οι επιστήμονες έχουν κατηγορήσει για την υπερθέρμανση του πλανήτη.