Η εύθραυστη εκεχειρία Λιβάνου – Ισραήλ: Οι καταγγελίες για παραβιάσεις και οι πανηγυρισμοί με πυροβολισμούς που επιβαρύνουν το κλίμα

Μία «ανάσα» μπορεί να πάρει πλέον ο Λίβανος, και για τις επόμενες δέκα μέρες, μετά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ μεταξύ Ισραήλ και Λίβανος, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (16/4/2026), με τις «αναποδιές» όμως να ξεκίνησαν από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Η εκεχειρία δεν ήρθε πολύ εύκολα, αφού μέχρι και την ώρα της συμφωνίας γίνονταν αλλεπάλληλες επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τον στρατό να κατηγορεί το Ισραήλ ότι ότι διέπραξε «επιθέσεις» και βομβαρδισμούς, παραβιάζοντας την εκεχειρία. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε ισραηλινούς στρατιωτικούς σε αντίποινα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα όπλα θεωρητικά θα σιγούσαν τα μεσάνυχτα, ενάμιση μήνα αφού άρχισε η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που πρόσκειται στο Ιράν.

Αν και μαρτυρίες δημοσιογράφων του AFP ανέφεραν ότι ακούστηκαν σφοδρά και συνεχή πυρά στα νότια προάστια της Βηρυτού γύρω στα μεσάνυχτα, υπάρχουν αναφορές ότι οι δυνατοί αυτοί ήχοι φαίνεται ότι ήταν «πανηγυρικοί» πυροβολισμοί για την έναρξη της εκεχειρίας, καθώς πολλοί είχαν βγει στους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους.

Αργά μετά τα μεσάνυχτα ο στρατός του Λιβάνου έστειλε στρατιώτες για την τήρηση της τάξης, με εντολή μάλιστα να συλλαμβάνουν όποιον πυροβολεί στον αέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Lebanese Armed Forces deploy troops at the entrances to Beirut’s southern suburbs to maintain security. In a statement, LAF said it would arrest anyone shooting in the air. https://t.co/FNgk7Q4w0P pic.twitter.com/xwzRYbhfpu — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) April 16, 2026

Υλικό που τράβηξαν εικονολήπτες του AFP δείχνει κόσμο να επιστρέφει στα νότια προάστια της λιβανικής πρωτεύουσας, που αποτελούσε σχεδόν καθημερινά στόχο ισραηλινών βομβαρδισμών τις τελευταίες ημέρες. Κάποιοι ανέμιζαν την κίτρινη σημαία της ΧεζμπολάΧ ή κράταγαν πορτρέτα του πρώην ηγέτη της Χασάν Νασράλα, που σκοτώθηκε σε πολύνεκρο βομβαρδισμό της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας το 2024.

«Είμαστε εξαντλημένοι από τον πόλεμο» και «θέλουμε ασφάλεια και ειρήνη», έλεγε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζαμάλ Σεμπάμπ, νοικοκυρά 61 ετών, στη Βηρυτό.

Ο στρατός αναφέρθηκε μέσω X σε «παραβιάσεις της συμφωνίας», κάνοντας λόγο για «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις που καταγράφτηκαν» και «σποραδικούς βομβαρδισμούς» του πυροβολικού που έπληξαν «έναν αριθμό χωριών», πριν τα αντίποινα που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ σε «συγκέντρωση ισραηλινών στρατιωτικών κοντά στην πόλη Χιάμ», στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Celebratory gunfire in Beirut’s southern suburbs as ceasefire takes effect in Lebanon. pic.twitter.com/rJDhekj5EL — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) April 16, 2026

Παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις, δημοσιογράφοι του AFP είδαν πελώρια μποτιλιαρίσματα να σχηματίζονται βόρεια από τον ποταμό Λιτάνι, με τους οδηγούς να περιμένουν υπομονετικά, για ώρες, προκειμένου να περάσουν τη μοναδική γέφυρα που έχει απομείνει να ενώνει τον νότο με την υπόλοιπη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε στην Χεζμπολάχ και έγραψε: «Ελπίζω η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί ωραία και σωστά κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής περιόδου. Αν το κάνει, θα είναι μια ΜΕΓΑΛΗ στιγμή για εκείνους. Όχι άλλες δολοφονίες. Πρέπει επιτέλους να επικρατήσει ΕΙΡΗΝΗ! Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείξατε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

المشهد الليلة في الضاحية نسخة عن ٧ أيار… بأسلوب ترهيبيّ. pic.twitter.com/s29ZknaLcC — Rickardo Chidiac ريكاردو الشدياق (@RikardoChidiac) April 16, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό, έχουν σκοτωθεί από τη 2η Μαρτίου πάνω από 2.000 άνθρωποι, ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες -το ένα πέμπτο του πληθυσμού- έχει εκτοπιστεί εξαναγκαστικά, σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Η ευκαιρία «ειρήνης»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ εξήρε τη συμφωνία, όπως και ο κ. Νετανιάχου, που έκανε λόγο περί ευκαιρίας για «ιστορική ειρήνη» με τη Βηρυτό–επαναλαμβάνοντας όμως την απαίτησή του να αφοπλιστεί η Χεζμπολά ως απαραίτητη προϋπόθεση.

Τραυματίες στο Ισραήλ

Από τις επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ, ελάχιστα λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχερία τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, από τους οποίους οι δύο σοβαρά.

Πρόκειται για έναν 25χρονο μοτοσικλετιστή και μία 17χρονη που χτυπήθηκαν από θραύσματα στο Καρμιέλ (και οι δύο είναι τραυματισμένοι σοβαρά), αλλά και έναν άνδρα περίπου 40 ετών στην Ναχαρίγια.

Μετά τις επιθέσεις, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε τις θέσεις των εκτοξευτών της Χεζμπολάχ.

Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν την εκεχειρία, λέει ο Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξήρε την κατάπαυση του πυρός «μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου» και κάλεσε «όλα τα μέρη» να την τηρήσουν «πλήρως», αναφέρει ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ στη Νέα Υόρκη.

«Ο Γενικός Γραμματέας καλωσορίζει την ανακοίνωση περί κατάπαυσης του πυρός δέκα ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο» και εξαίρει τον «ρόλο των ΗΠΑ» για τη σύναψή της, αναφέρει το κείμενο, προσθέτοντας ότι «ελπίζει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ανοίξει τον δρόμο για διαπραγματεύσεις».

«Παροτρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν πλήρως την κατάπαυση του πυρός και να συμμορφωθούν προς τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του διεθνούς δικαίου», προστίθεται στην ανακοίνωση, που χρησιμοποιεί διατυπώσεις που αφήνουν να εννοηθεί ότι απευθύνεται και στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Ως προς αυτό, το κείμενο σημειώνει πως ο ΓΓ του ΟΗΕ «ελπίζει» πως θα εφαρμοστεί «πλήρως» η «απόφαση 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας».