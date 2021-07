Μπορεί η συνάντηση του Τζο Μπάιντεν με τον Ρεουβέν Ρίβλιν να έχει ήδη… ξεχαστεί, ωστόσο ένα στιγμιότυπο της συνάντησης τους παραμένει στην επικαιρότητα, με πολλά διεθνή ΜΜΕ να κάνουν λόγο για την φωτογραφία της εβδομάδας!

Ο πρόεδρος του Ισραήλ σύστησε στον Αμερικανό ομόλογο του, τη διευθύντρια του γραφείου του, Ρίβκα Ράβιτζ, η οποία τον υπηρετεί από το 1999 μέχρι σήμερα.

Όταν ο Τζο Μπάιντεν άκουσε την Ράβιτζ να του λέει ότι είναι μητέρα δώδεκα παιδιών, ο Τζο Μπάιντεν, γονάτισε και υποκλίθηκε μπροστά της.

PICTURE OF THE WEEK

During Israeli President Rivlin’s visit to the White House, he introduced his chief of staff, Rivka Ravitz, to the president.

When President Biden heard that Rivka is the mother of 12 children, Biden knelt down on one knee before her… pic.twitter.com/HQFQ4WjK5L