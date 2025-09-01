Η Γερμανία «αδειάζει» την φον ντερ Λάιεν: Δεν είναι αρμόδια να μιλάει για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Αντιδράσεις προκάλεσαν στην Γερμανία οι δηλώσεις της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν στους Financial Times, σε χθεσινό (31.08.2025) δημοσίευμα, στο οποίο αποκαλύπτει ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η Ευρώπη καταρτίζει «αρκετά ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας που θα έχουν την υποστήριξη των δυνατοτήτων των ΗΠΑ, με την Γερμανία να αντιδρά σε αυστηρό ύφος.

Ειδικότερα, ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, χρησιμοποιώντας έναν ασυνήθιστα έντονο τόνο, απέρριψε τις δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Κομισιόν στους Financial Times, με τον ίδιο να τονίζει ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει εντολή να συζητά το θέμα.

«Αυτά είναι πράγματα που δεν τα συζητάς προτού καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πολλά μέρη που έχουν λόγο στο θέμα», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους, σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εργοστάσιο πυρομαχικών στην Κολωνία.

«Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι δεν μπορώ να σχολιάσω ή να επιβεβαιώσω τέτοια σχέδια με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εντολή ή αρμοδιότητα όσον αφορά την ανάπτυξη στρατευμάτων», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας είπε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με το «τι θα μπορούσε να είναι δυνατό, τι θα μπορούσε να μην είναι δυνατό και υπό ποιες συνθήκες και επιφυλάξεις θα μπορούσε καν να είναι εφικτό κάτι».

Ωστόσο, ανέφερε, η δημόσια συζήτηση επί αυτού του θέματος αυτή τη στιγμή είναι «εντελώς λάθος», σε μια σπάνια επίπληξη κατά της φον ντερ Λάιεν από υπουργό της γερμανικής κυβέρνησης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε χθες στους Financial Times ότι η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης.