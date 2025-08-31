Η Ευρώπη καταρτίζει «ακριβή» σχέδια για την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία – «Θα υπάρχει και αμερικανική παρουσία»

Η Ευρώπη καταρτίζει «πολύ ακριβή σχέδια» για την ανάπτυξη πολυεθνικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας μετά το τέλος του πολέμου με την Ρωσία.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά την κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία θα έχουν την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στους Financial Times σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε σήμερα Κυριακή 31 Αυγουστου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει (μια) αμερικανική παρουσία στο πλαίσιο του μηχανισμού ασφαλείας», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν στους FT, προσθέτοντας ότι «αυτό ήταν πολύ σαφές και επανειλημμένα επιβεβαιωμένο».

Η ανάπτυξη πρόκειται να περιλαμβάνει ενδεχομένως δεκάδες χιλιάδες στρατεύματα υπό ευρωπαϊκή ηγεσία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ελέγχου και διοίκησης και μέσων πληροφοριών και επιτήρησης, ανέφερε το δημοσίευμα.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε κατά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο μήνα.

Ευρωπαίοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και της φον ντερ Λάιεν, θα συναντηθούν στο Παρίσι την ερχόμενη Πέμπτη.

Η συνάντηση αυτή θα διεξαχθεί κατόπιν πρόσκλησης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, για να συνεχίσουν τις συζητήσεις υψηλού επιπέδου για την Ουκρανία, τόνισαν οι FT, επικαλούμενες τρεις διπλωμάτες με ενημέρωση των σχεδίων αυτών.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ευρώπη πως εμποδίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες Τραμπ

Νωρίτερα πάντως την Κυριακή το Κρεμλίνο υποστήριξε πως ευρωπαϊκές δυνάμεις παρακωλύουν τις προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία και ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στην Ουκρανία έως η Μόσχα να δει πραγματικές ενδείξεις ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για την ειρήνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης ότι η «ευρωπαϊκή πλευρά του πολέμου» συνεχίζει να εμποδίζει τις αμερικανικές και ρωσικές προσπάθειες για την Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να επιλύσουμε το πρόβλημα με πολιτικά και διπλωματικά μέσα», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

«Όμως, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε αμοιβαιότητα από την πλευρά του Κιέβου σε αυτό. Επομένως, θα συνεχίσουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».