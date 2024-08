Η Ιαπωνία «ταρακουνήθηκε» για δεύτερη ημέρα με σεισμό 5,3 Ρίχτερ

Στους επικίνδυνους ρυθμούς των Ρίχτερ κινείται η Ιαπωνία, με νεο σεισμό μεγέθους 5,3 βαθμών να σημειώνεται το απόγευμα (τοπική ώρα) της Παρασκευής (09.08.2024) στο Τόκιο και στις γύρω περιοχές, όπως ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA), μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση εξέδωσε για πρώτη φορά στα χρονικά προειδοποίηση για κίνδυνο μεγάλου σεισμού στις ακτές της χώρας στον Ειρηνικό ωκεανό.

Σύμφωνα με την JMA, το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην περιφέρεια Καναγκάβα στην ανατολική Ιαπωνία.

Η κυβέρνηση εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση για ισχυρό σεισμό στην πρωτεύουσα και στις περιφέρειες Καναγκάβα, Σαϊτάμα, Γιαμανάσι και Σιζουόκα, χωρίς προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στο Τόκιο μετά την προειδοποίηση. Το μετρό του Τόκιο σταμάτησε σε τουλάχιστον μία από τις γραμμές των συρμών του όμως η λειτουργία επανήλθε σύντομα.

Η κατάσταση όσον αφορά τις ζημιές που έχουν προκληθεί στις χειρότερα πληγείσες περιοχές, όπως στο δυτικό τμήμα της περιφέρειας Καναγκάβα δεν είναι μέχρι στιγμής σαφής.

#Earthquake (#地震) M5.0 occurred 25 km SW of #Sagamihara (#Japan) 11 min ago (local time 19:57:37). More info at:

https://t.co/IbUfG7TFOL

https://t.co/BVkIzQLTYu

🖥https://t.co/WFVmontnyC pic.twitter.com/LoretSqNqz