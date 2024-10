Η Ισπανική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα από τις φονικές πλημμύρες

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα (30.10.2024) τριήμερο εθνικό πένθος μετά τις σφοδρές πλημμύρες που προκάλεσαν πάνω από 70 θανάτους, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις.

Το τριήμερο πένθος θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 2 Νοεμβρίου, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, υπουργός Εδαφικής Πολιτικής της Ισπανίας. Ο όγκος νερού που έπεσε ήταν τεράστιος με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρησες που στοίχισαν τη ζωή πολλών πολιτών.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα μεταβεί στην Βαλένθια αύριο Πέμπτη.

Η βροχή που έπεσε στην πόλη Chiva στη Βαλένθια ήταν 491 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο χθες, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας. Αυτή η ποσότητα βροχής στην πόλη αυτή 20 μίλια δυτικά της Βαλένθια, έπεσε σε μόλις οκτώ ώρες.

Αυτή, όπως λένε οι ειδικοί είναι η ποσότητα βροχής που παρατηρείται σε ένα ολόκληρο έτος.

Terrifying. The powerful force of water sweeps away everything in its path. Impressive images of the DANA in Valencia, Spain. It is an Isolated Depression at High Levels (DANA). pic.twitter.com/qj72msIsOD

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό στην περιοχή της Βαλένθια και ανέβασε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα τον συναγερμό σε ορισμένα τμήματα της Ανδαλουσίας. Προειδοποίησε ότι οι βροχές θα συνεχιστούν τουλάχιστον ως αύριο Πέμπτη (31/10/24).

OMG, this woman in Valencia is trying to break out of what looks like a supermarket with a fire extinguisher. Must have been terrifying not knowing how high the water was going to rise…pic.twitter.com/kvhFJnR6oK