Η ιστορική φράση Ουκρανών στρατιωτών «ρωσικό πλοίο άντε γα@@σου» δεν καταχωρείται ως εμπορικό σήμα, λέει η ΕΕ

Συνοριοφύλακες από την Ουκρανία προσπάθησαν να καταχωρήσουν, ως εμπορικό σήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την φράση «ρωσικό πλοίο άντε και γα@@σου» , η οποία είχε γίνει «viral» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει μείνει στην ιστορία.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε σήμερα (13.11.2024) ότι η ιστορική φράση είναι ένα πολιτικό μήνυμα που δεν αποτελεί εμπορική ένδειξη και έτσι απέρριψε το αίτημα που είχε καταθέσει η Ουκρανία για την καταχώρησή του.

Κατά την πρώτη ημέρα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, προσεγγίζοντας το ουκρανικό Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα, με σκοπό να το καταλάβει, έδωσε εντολή στη μικρή ομάδα Ουκρανών στρατιωτών που είχαν τη βάση τους εκεί να παραδοθούν.

