Η Κάμαλα Χάρις αμφισβητεί την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ: «Είναι ικανός να γίνει πρόεδρος;»

Η ηλικία των προέδρων, είναι από τα πιο φλέγοντα ζητήματα στις ΗΠΑ ειδικά μετά την θητεία του Τζο Μπάιντεν, που επηρέασε την κοινή γνώμη με τα διάφορα προβλήματα υγείας που παρουσίασε. Η Κάμαλα Χάρις τώρα, ξεκίνησε να αμφισβητεί την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ λόγω της ηλικίας του.

Η αντιπρόεδρος του Τζο Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις, αμφισβήτησε την ικανότητα του 78χρονου Ντόναλντ Τραμπ να γίνει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά από δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει αγγίξει τα όρια της υπερκόπωσης λόγω της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία.

«Βλέπω ότι η ομάδα του τουλάχιστον λέει ότι πάσχει από εξάντληση», δήλωσε η Χάρις, η οποία γίνεται 60 χρόνων την Κυριακή.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από δημοσίευμα του Politico που ανέφερε πως πολλές προγραμματισμένες συνεντεύξεις του Ντόναλντ Τραμπ δεν έγιναν επειδή ο Ρεπουμπλικάνος ήταν εξαντλημένος.

Εκπρόσωπος της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ίδιο μέσο πως το άρθρο είναι «απερίφραστα ψευδές».

«Κοιτάξτε, το να είσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ίσως μία από τις δυσκολότερες δουλειές στον κόσμο. Και έτσι πρέπει πραγματικά να αναρωτηθούμε, αν είναι εξαντλημένος στην προεκλογική εκστρατεία, είναι ικανός να κάνει τη δουλειά; Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα και χρειαζόμαστε μια απάντηση», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με το CBS.

«Θα πρέπει να μας ανησυχεί αν δεν μπορεί να αντέξει τις δυσκολίες της προεκλογικής εκστρατείας», είπε η υποψήφια με τους Δημοκρατικούς.

An exhausted Trump appears to be falling asleep during his campaign event @KamalaHQ pic.twitter.com/CwflStaBwK