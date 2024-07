Η Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της για την προεδρία των ΗΠΑ

Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι είναι «τιμή» της που έχει την υποστήριξη του Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν αφού ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την προεδρική κούρσα των ΗΠΑ, δήλωσε ότι δίνει χρίσμα στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την «εξαιρετική ηγεσία» του και για την «ανιδιοτελή και πατριωτική πρακτική του».

Και πρόσθεσε: «Είναι τιμή μου που έχω την υποστήριξη του προέδρου και πρόθεσή μου είναι να κερδίσω αυτή την υποψηφιότητα.

Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να ενώσω το Δημοκρατικό Κόμμα –και να ενώσουμε το έθνος μας– για να νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ατζέντα του για το Project 2025.

Έχουμε 107 ημέρες μέχρι την ημέρα των εκλογών. Μαζί, θα παλέψουμε. Και μαζί, θα νικήσουμε», είπε καταλήγοντας.

