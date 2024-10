Η Κάμαλα Χάρις ποζάρει στο εξώφυλλο του νέου τεύχους της Vogue: «H υποψήφια της εποχής μας»

Για δεύτερη φορά, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, πόζαρε για το νέο εξώφυλλο του τεύχους της Vogue.

Το πασίγνωστο περιοδικό μόδας Vogue, εδώ και πολύ καιρό έχει δείξει την προτίμηση που έχει προς το πρόσωπο της υποψήφιας των Δημοκρατικών για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις.

Καθιστή, αχνά χαμογελαστή και φορώντας ένα κοστούμι σε σοκολατί απόχρωση που συνδύασε με ασορτί μπλούζα, η αντιπρόεδρος είδε το πρόσωπό της στο τελευταίο εξώφυλλο του τεύχους, με το περιοδικό να την αποκαλεί ως «η υποψήφια της εποχής μας».

Η πασίγνωστη φωτογράφος των διασημοτήτων Άννι Λίμποβιτς τράβηξε τη φωτογραφία που κοσμεί το πρωτοσέλιδο. Η αρχισυντάκτρια του διάσημου περιοδικού, η άκρως επιδραστική Άννα Γουίντουρ, δεν έχει κρύψει ούτε μια στιγμή τη στήριξή της στην Κάμαλα Χάρις.

Δείτε το εξώφυλλο της Vogue:

Το μακροσκελές άρθρο, που είναι αφιερωμένο στην Δημοκρατική από το περιοδικό μόδας, περιλαμβάνει πληθώρα βιογραφικών ανέκδοτων, χωρίς να κάνει κάποια πολιτική ή προσωπική αποκάλυψη.

Σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Κάμαλα Χάρις συνεχίζει να κρατά μετριοπαθή στάση τονίζοντας πως δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάσταση σε 4 μήνες.

Η Δημοκρατική υποψήφια διαβεβαιώνει από την είσοδό της στον προεκλογικό αγώνα τον Ιούλιο ότι στηρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα και το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Παλαιστινίων.

«Μια διοίκηση Χάρις, μιλώντας για εμένα στο τρίτο πρόσωπο, κάτι για το οποίο δεν νιώθω πολύ άνετα, θα επιχειρήσει να διατυπώσει αυτές τις διαστάσεις και να παράγει έναν λόγο που θα αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα και τις λεπτές διαφορές σχετικά με το τι συμβαίνει στην περιοχή», είπε η Κάμαλα Χάρις στη Vogue, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω εξηγήσεις.

Η αντιπρόεδρος, πρώτη μαύρη και ινδικής καταγωγής γυναίκα σε αυτήν τη θέση, είχε ήδη κοσμήσει το πρωτοσέλιδο του περιοδικού, κατά την άφιξή της στον Λευκό Οίκο.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk